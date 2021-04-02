В западном Мурино построят крупный торгово-развлекательный комплекс

Проект строительства ТРК между Охтинской аллеей и КАД в Мурино получил положительное заключение. Начать возведение здания общей площадью 24,2 тысячи квадратных метра планируют в этом году.

Как сообщает пресс-служба Леноблэкспертизы, в двухэтажном комплексе разместятся крупный супермаркет и кафе, торговые залы и кинотеатр с фудкортом. Кроме того, предусмотрено строительство террасы ресторана площадью в 90 м. кв.

Рядом со зданием расположатся открытая парковка на 623 машино-мест, из которых 63 места оборудуют для маломобильных граждан.