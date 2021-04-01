Школьники Всеволожского района стали призерами Всероссийской олимпиады

31 марта Ленинградская область чествовала участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В кампусе «Михайловская дача» Санкт-Петербургского государственного университета собрались победители состязаний, а в Центре образования «Кудрово» – ставшие призерами школьники Всеволожского района. Между площадками была установлена конференц-связь.

Всеволожских призеров олимпиады ожидала увлекательная экскурсия по самой большой школе на северо-западе. В современном здании ЦО «Кудрово» общей площадью 33 тысячи квадратных метров предусмотрено более 60 классов, бассейн длиной 25 метров из шести дорожек и открытый стадион. Школьники посетили великолепную библиотеку, специализированные лаборатории Технопарка, открытого на базе ЦО «Кудрово», а также интерактивный музей. После экскурсии все собрались в актовом зале, вместительность которого составляет не менее 600 человек.

Участников Всероссийской олимпиады школьников в режиме онлайн-связи приветствовал заместитель губернатора Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов. Депутат Госдумы Светлана Журова также отметила достижения учащихся. Она напомнила всем, что и сама была на вершине олимпийского успеха.

В 2021 году на региональном уровне в олимпиаде приняли участие 2193 ученика 9–11 классов. Победителями регионального этапа в этом году стали 67 старшеклассников, из них 17 человек из Всеволожского района. Призерами стали 501 человек, в их числе 50 наших юных земляков.

Торжественную церемонию чествования школьников Всеволожского района – призеров Всероссийской олимпиады – открыл руководитель районного депутатского корпуса Вячеслав Кондратьев. Он тепло поздравил ребят с достойным участием в сложных интеллектуальных состязаниях и пожелал им дальнейших успехов и сдачи «на отлично» всех экзаменов.

«Вашими успехами гордятся ваши школы, ваши учителя, родители и, конечно, весь Всеволожский район, – сказал в приветственном слове Вячеслав Кондратьев. – Каждая олимпиада – это возможность продемонстрировать свои знания, настойчивость и трудолюбие. Сегодня вы получите свои заслуженные награды».

Завершила церемонию награждения концертная программа молодежного шоу-оркестра STREET BAND.

Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина