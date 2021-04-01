В реестре проблемных объектов Ленобласти 206 строек

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства второй день изучает ситуацию на проблемных объектах Ленинградской области. Сегодня, 1 апреля, состоялось совещание губернатора 47-го региона Александра Дрозденко с директором Фонда Константином Тимофеевым.

– В ходе выезда на проблемные стройки мы оценили реальные условия для продолжения работ, – отметил губернатор. – Надо признать, что ситуация в сфере достаточно сложная. Она возникла из-за высоких темпов по вводу жилья. Многие стройки возводятся благодаря долевому строительству, отсюда и обманутые дольщики – жертвы компаний-застройщиков.

Как отметил губернатор, 8% возводимого в Ленинградской области жилья оказалось проблемным. Львиная доля таких строек была развернута в то время, когда выдачей земель занимались муниципалитеты. После изменения законодательства ситуация заметно изменилась. Сегодня сроки сдачи жилья в эксплуатацию более чем полгода задержали на 206 объектах.

– Сейчас наша основная задача определить детали по дорожной карте, – подчеркнул Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Константин Тимофеев. – Хотелось бы выстроить четкие отношения между правительством и Фондом.

В ходе переговоров было предложено обратиться в Министерство финансов РФ для привлечения дополнительных средств на достройку в размере одного миллиарда рублей.

Ирэн Овсепян