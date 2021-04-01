Во всеволожском Мультицентре прошла кулинарная битва

Сегодня, 1 апреля, в Мультицентре социальной и трудовой интеграции во Всеволожске состоялся мастер-класс по приготовлению еды. Гостями кулинарного праздника стали студенты МГУ, представители пищевых производств и Росмолодежи.

В рамках ликбеза участники показали и рассказали, как приготовить вкусный суп и в чем секрет идеальной пиццы. Рецептом любимого первого блюда поделилась и руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко.

– Чтобы сделать наш суп потребуются рыба, картофель, перловая крупа, морковь, перец, лук и специи, – последовательно учила ребят «мультимама», а после раскрыла ключевой секрет успеха. – Главное для любого блюда – приготовить его с душой. Тогда и вкус будет отменным!

Отметим, что для учеников Мультицентра, желающих приобщиться к кулинарному искусству, проходит обучение на такие востребованные профессии как пекарь, тестодел-формировщик, кухонный рабочий. В среднем программа длится меньше полугода, а на выходе у молодых профессионалов появляется реальный шанс на трудоустройство.

Ирэн Овсепян

Фото из архива Мультицентра