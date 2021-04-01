Весенняя просушка дорог ограничит движение большегрузов на магистралях Ленобласти

На региональных магистралях проезд большегрузных автомобилей ограничивается на месяц. Это поможет снизить нагрузку на дорожное полотно, ставшего более чувствительным из-за насыщенности влагой.

Так, на дорогах с асфальтовым покрытием максимально допустимый вес автомобиля пять тонн, на грунтовые дороги будут пропускать авто не тяжелее трех тонн. За соблюдением ограничений будут следить передвижные посты весового контроля.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, первый этап ежегодной просушки дорог пройдет с 1 по 30 апреля и затронет 13 районов Ленинградской области: Волосовском, Волховском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском, Тосненском. С середины месяца до 14 мая проезд большегрузов ограничат в Бокситогорском, Тихвинском, Лодейнопольском и Подпорожском районах.

Отметим, что штрафы за нарушение весового ограничения для юридических лиц могут составлять порядка 400 тысяч рублей. При этом сотрудники весового поста имеют право отправить авто нарушителя на штрафстоянку.