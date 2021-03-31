С 1 апреля в Ленобласти вводится система мониторинга перемещения отходов

Комитет Ленинградской области по обращению с отходами приступил к выдаче электронных разрешений – QR-кодов – на перемещение различных отходов по территории региона.

«Оцифровке» подлежат все перевозчики, осуществляющие транспортировку строительных, коммунальных и прочих отходов с I по V класс опасности объемом свыше 5 куб. метров. Пока система работает в пилотном режиме, регион не планирует жестких штрафов, однако со временем за отсутствие QR-кода придется платить.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, новая система сделает сферу мусороперевозок более прозрачной. Благодаря ей регион сможет наладить взаимодействие с добросовестными перевозчиками и сократить долю «нелегалов». В перспективе это поможет предупреждать появление несанкционированных свалок – ведь чтобы гора мусора где-то появилась, ее должен кто-то привезти.

Чтобы перевозить мусор по территории 47-го региона легально, начиная с 1 апреля перевозчики должны зарегистрироваться на сайте Мониторинга перемещения отходов. После чего заявитель получит уникальный QR-код, который даст право свободно транспортировать отходы по заданному маршруту в течение одного месяца. По истечении этого срока код необходимо будет обновить.

Отметим, что система дорабатывалась с учетом мнения самих перевозчиков. Пока регион переходит к новому формату мусороперевозок, специалисты областного Комитета по обращению с отходами допускают возможность небольшой корректировки системы.