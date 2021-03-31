Спортсмены Всеволожского района завоевали медали на первом онлайн-турнире по тайхо-дзюцу

28 марта с использованием видео-конференц-связи на платформе «Zoom» и «YouTube» прошел первый онлайн-турнир по демонстрации техники самозащиты (тайхо-дзюцу). В нем приняли участие более 80 представителей спортивных клубов и секций из разных регионов России, в том числе из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Калининграда.

Уникальность данного мероприятия состояла в том, что оно проводилось впервые среди клубов по данному спортивному направлению в режиме онлайн. Инициаторами и организаторами этого турнира по восточным боевым единоборствам Северо-Западного федерального округа РФ выступили руководители Всеволожского клуба боевых искусств «Сатори» Андрей Кулаковский и Сергей Хорошков. Координировали турнир Вячеслав и Егор Юрочкины, а также Евгений Матюшин. Судейство и оценка выступлений спортсменов осуществлялись в прямом эфире, для чего были подключены онлайн-студии.

Опыт проведения соревнований в таком формате в непростой эпидемиологической обстановке, выработанные организационно-технические решения позволят в будущем не только более широко пропагандировать данный вид спорта, но и привлекать значительное количество участников соревнований.

Особенно приятно, что спортсмены Всеволожского района на прошедших соревнованиях выступили достойно и принесли в призовую копилку района 26 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Владимир Шемшученко