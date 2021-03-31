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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Дворник из поселка Кузьмоловский стал лирическим героем местной поэтессы

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Жители поселка Кузьмоловский стали свидетелями рождения настоящего поэтического эпоса. Простой дворник Сергей Осадчий ежедневным трудом вдохновил местную поэтессу на творчество. Нехитрые строки о добросовестном работяге получили множество позитивных откликов, пополнив летопись поселка еще одной удивительной историей.

Замело дороги, замело пути,
Дворнику Сереге даже не пройти.
Он идет с лопатой, надо чистить снег,
А метель-зараза убыстряет бег.

Всего за несколько дней стихи Тамары Павловой, опубликованные в соцсетях, собрали тысячи просмотров и десятки восторженных отзывов. О своей необычной музе поэтесса говорит просто: «Я сама когда-то работала дворником, мне эта работа очень знакома».

– Когда она прочла свои стихи, я минуты две-три сидел просто как статуя! – поделился своими впечатлениями сам лирический герой Сергей Осадчий. – Я не мог представить, что такое возможно! Здесь ведь каждая строка – правда!

Отметим, что творческие люди поселка Кузьмоловский стараются держаться вместе. А центром притяжения для них стал местный Дом культуры, в котором расположен свой поэтический клуб. Творчество местных талантов бережно собирается в литературно-художественных альманахах «Вдохновение» – петербургское издание стало для кузьмоловских поэтов постоянной площадкой для публикаций.

Кадр телеканала ЛенТВ 24

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