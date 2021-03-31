Дворник из поселка Кузьмоловский стал лирическим героем местной поэтессы
Жители поселка Кузьмоловский стали свидетелями рождения настоящего поэтического эпоса. Простой дворник Сергей Осадчий ежедневным трудом вдохновил местную поэтессу на творчество. Нехитрые строки о добросовестном работяге получили множество позитивных откликов, пополнив летопись поселка еще одной удивительной историей.
Замело дороги, замело пути,
Дворнику Сереге даже не пройти.
Он идет с лопатой, надо чистить снег,
А метель-зараза убыстряет бег.
Всего за несколько дней стихи Тамары Павловой, опубликованные в соцсетях, собрали тысячи просмотров и десятки восторженных отзывов. О своей необычной музе поэтесса говорит просто: «Я сама когда-то работала дворником, мне эта работа очень знакома».
– Когда она прочла свои стихи, я минуты две-три сидел просто как статуя! – поделился своими впечатлениями сам лирический герой Сергей Осадчий. – Я не мог представить, что такое возможно! Здесь ведь каждая строка – правда!
Отметим, что творческие люди поселка Кузьмоловский стараются держаться вместе. А центром притяжения для них стал местный Дом культуры, в котором расположен свой поэтический клуб. Творчество местных талантов бережно собирается в литературно-художественных альманахах «Вдохновение» – петербургское издание стало для кузьмоловских поэтов постоянной площадкой для публикаций.
Кадр телеканала ЛенТВ 24