Всеволожский парк «Песчанка» закрывается для просушки

Общественное пространство закроют для посетителей со следующей недели. С 5 по 30 апреля жителям Всеволожска не удастся прогуляться по дорожкам «Песчанки», однако другие парки города закрыты не будут.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, сейчас дорожки парка сильно пропитаны влагой, и передвижение по ним может привести к нарушению покрытия. Чтобы избежать дорогостоящей реставрации, парк решено закрывать на просушку по окончании зимнего периода.

Отметим, что многие благоустроенные парки и скверы ежегодно уходят на «весенние каникулы». Вынужденная пауза также позволяет привести территорию в порядок после зимы, а при необходимости провести мелкий ремонт. При этом сроки окончания просушки могут меняться в зависимости от погодных условий.