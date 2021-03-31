Вам пакет! С подвохом…

В XXI веке терроризм стал бедой и напастью во всем мире. Современное общество уже убедилось, что для террористов нет ничего святого: для достижения своих целей они не щадят ни взрослых, ни детей.

Антитеррористическая кампания, проводимая органами правопорядка, направлена в том числе на то, чтобы приучить сотрудников детских учреждений к бдительности и грамотному поведению при угрозе теракта.

В своей работе силовики используют самые разные методы: от традиционных семинаров и занятий для педагогов до продуманных провокаций. Пять лет назад, например, проводилась «акция», в рамках которой полицейские подбрасывали в детские сады Ленобласти муляжи взрывных устройств.

Проверка антитеррористической защищенности проводилась так: сотрудник отдела полиции входил в здание детского сада и оставлял в холле некий пакет. В трех проверенных садиках Волховского района все складывалось, увы, одинаково. Незнакомцу позволяли зайти в помещение беспрепятственно, без предъявления документов. Спустя какое-то время после его ухода сотрудники учреждения обнаруживали муляж и… просто выносили его на улицу. Ни звонков в полицию, ни эвакуации детей при этом не следовало!

«Сотрудники детского сада грубо нарушали порядок действий при обнаружении подозрительного предмета, – комментируют в прокуратуре Ленобласти. – Данный факт мог повлечь детонацию взрывного устройства и человеческие жертвы».

По результатам проверок последовали разбирательства. В итоге руководителей ДОУ обязали устранить нарушения закона, виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Сегодня можно с уверенностью сказать, что благодаря действиям правоохранителей 47-го региона ситуация с безопасностью в детских учреждениях улучшилась.

Лидия Зайцева

Что делать при обнаружении подозрительного предмета?

Помните: взрывные устройства бывают закамуфлированы под обычные бытовые и привлекательные вещи, например мобильные телефоны. Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице, в подъезде или транспорте, может быть смертельно опасным.

Запрещено:

вскрывать, перемещать обнаруженный предмет;

использовать мобильные телефоны и иные средства радиосвязи вблизи такого предмета.

Необходимо:

принять меры по недопущению приближения людей к находке (при этом не создавая паники);

немедленно сообщить о происшествии сотрудникам правоохранительных органов и на безопасном расстоянии дождаться их прибытия.

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