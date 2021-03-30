«Ленинградский ревизорро» проверил столовые в школах Всеволожска и Кудрово

Сегодня, 30 марта, сразу в два учебных учреждения Всеволожского района нагрянула комиссия из чиновников, родителей и самих учеников. Под прицелом оказались Лицей № 1 во Всеволожске и Кудровский Центр образования.

Напомним, что Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с областным родительским комитетом запустил акцию по контролю качества питания в школах. Особенностью проверок «Ленинградского ревизорро» стал состав собираемых комиссий, членом которой может стать любой родитель или ученик региона.

Первую для райцентра проверку инициировали родители, после заявления которых «Ленинградский ревизорро» выехал в Лицей № 1. По итогам придирчивого осмотра грубых нарушений выявлено не было: санитайзеры на месте, персонал одет согласно правилам, вся посуда в наличии. Однако родительская проверка отличается от чиновничьей: их волнует не только соблюдение нормативов, но и вопросы вкуса.

По итогу оценку лицею снизили за… сладкий чай. Как отметил представители комиссии, у детей должна быть возможность посластить чай сообразно своему вкусу. Поэтому было принято решение ставить чай и сахар отдельно.

А вот Кудровский Центр образования прошел проверку без нареканий. Одно из передовых учебных учреждений Всеволожского района сумело выдержать придирчивый осмотр комиссии – родители и дети остались довольны и качеством питания, и просторной чистой столовой.