Комитет соцзащиты Ленобласти запустит «горячую линию» по выплатам на детей

С 31 марта по 2 апреля жители 47-го региона смогут задать вопросы относительно ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Звонки будут принимать специалисты Комитета по социальной защите населения Ленинградской области.

Позвонить на «горячую линию» можно будет с 9.00 до 11.00 по телефону 8 800 350-06-05, добавочный 1 (звонок бесплатный). Отметим, что в другие дни обратиться в Комитет по социальной защите можно также по телефону 8 800 350-06-05, добавочный 2.

Напомним, что для удобства жителей региона работает приложение «Соцзащита», благодаря которому можно узнать актуальную информацию о существующих в Ленинградской области мерах социальной поддержки, ознакомиться с перечнем необходимых для оформления выплат документов, а также найти ближайшее подразделение соцзащиты в своем районе.