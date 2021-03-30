В Ленобласти сохраняется тренд на строительство частного жилья

Индивидуальное строительство в 47-м регионе набирает обороты. Половина введенного в Ленинградской области в текущем году жилья – это объекты ИЖС. Всего было построено 407 тысяч кв. м. такой недвижимости.

– Спрос порождает предложение, – отмечает заместитель председателя областного правительства Михаил Москвин. – Причина нынешнего бума – рост цен в многоквартирных домах. Интерес к индивидуальному жилищному строительству наметился еще два года назад, в 2019-м. Однако резкий рост начался аккурат после пандемии в 2020-м.

По словам специалиста, в этом году планируется построить 2,27 млн кв.м. жилья. Этот план выполнен на треть. Кроме того, за три месяца 2021 года было построено жилья на 34% больше, чем в пандемический 2020-й. На данный момент строительство идет на 525 строительных площадках, общая площадь возводимого жилья – почти 7,6 млн кв. м.

Отметим, что активное жилищное строительство ведется во Всеволожском районе. По последним данным, в марте стоимость квадратного метра недвижимости увеличилась с 80 до 110 тысяч рублей.

Ирэн Овсепян