Областной театральный фестиваль «Всеволожская весна» пройдет в апреле

Главное культурное событие Всеволожского района – областной фестиваль Государственных театров Ленинградской области «Всеволожская весна» – стартует в апреле. Две недели на сцене Всеволожского ЦКД именитые театры 47-го региона будут радовать зрителей спектаклями, семь из которых станут премьерными.

Откроет фестиваль труппа театра «Комедианты» 10 апреля спектаклем «Сегодня расписался с одной, завтра с другой». Постановка органично сочетает танец и вокал, куплеты и дуэты, монологи и лирические диалоги. Веселый водевиль станет первой премьерой фестиваля.

Большинство спектаклей пройдут на сцене нашего Всеволожского ЦКД. На выезде пройдут только два спектакля – трагикомедия «Последняя любовь» в Лодейном Поле и комедия «Странная миссис Сэвидж» в Санкт-Петербурге. На оба спектакля будет организован бесплатный автобус. Грандиозный финал намечен на 24 апреля: в этот день пройдет творческий вечер народного артиста России, актера театра и кино Игоря Скляра.

Выдача пригласительных билетов осуществляется на кассе Всеволожского ЦКД( Колтушское шоссе, д. 110) в будние дни с 14.00 до 19.00, суббота с 12.00 до 16.00.

Афиша фестиваля:

10 апреля 16.00, Всеволожский ЦКД. Открытие фестиваля. Драматический театр «Комедианты» – премьера «Сегодня расписался с одной, завтра с другой». Водевиль, 16+

11 апреля 12.00, Всеволожский ЦКД. Драматический театр на Васильевском – премьера «Чудеса в тридесятом царстве». Музыкальная сказка, 6+

14 апреля 19.00, Всеволожский ЦКД. Драматический театр на Васильевском – премьера «Как Зоя гусей кормила». Трагикомедия, 16+

15 апреля 17.00, Всеволожский ЦКД. Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель» – «Мымренок и Чудо в перьях». Поучительная сказка, 0+

16 апреля 19.00, Всеволожский ЦКД. Драматический театр «На Литейном» – премьера «Божьи одуванчики». Лирическая комедия, 16+

17 апреля 12.00, Всеволожский ЦКД. Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость» – «Машенька и Медведь». Сказка, 5+

17 апреля 15.00, Лодейное Поле. Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель» – «Последняя любовь». Трагикомедия, 12+

17 апреля 19.00, Всеволожский ЦКД. Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость» – «Смертельный поцелуй». Комедия, 14+

18 апреля 12.00, Всеволожский ЦКД. Драматический театр «На Литейном» – премьера «Волшебное кольцо». Сказка, 6+

18 апреля 19.00, Санкт-Петербург. Драматический театр «На Литейном» – премьера «Странная миссис Сэвидж». Комедия, 16+

20 апреля 17.00, Всеволожский ЦКД. Драматический театр «Комедианты» – премьера «Синюшкин колодец». Сказка, 6+

24 апреля 16.00, Всеволожский ЦКД. Закрытие фестиваля. Творческий вечер народного артиста России, актера театра и кино Игоря Скляра. 14+