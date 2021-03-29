Национальной королевой красоты Всеволожского района стала Мария Карсакова

В Доме культуры «Свеча» в Романовке выбрали национальную красу Всеволожского района. Первое место и звание самой обаятельной и привлекательной завоевала 25-летняя марийка Мария Карсакова. Также девушка стала «Мисс этнос».

Думаете, чтобы стать самой красивой, обязательно нужно иметь параметры 90х60х90 и позировать по подиуму в бикини? А вот и нет. Достаточно обладать острым умом, следовать традициям, иметь гармоничный внутренний мир и уметь вкусно готовить. Именно этими параметрами руководствовалось строгое жюри конкурса «Национальная краса Всеволожского района – 2021». За первое место соревновались шесть красавиц.

В рамках конкурса девушки демонстрировали незаурядную находчивость, грамотную речь и творческие способности, дефилировали в национальных нарядах, рассказывали о традициях своего народа. Конкурс вела настоящая ведущая – «зажигалка» Екатерина Шапошникова, искрометный юмор и ненавязчивость которой стали вишенкой на торте большого праздника.

– Мы чувствуем гордость и радость, что принимаем такой интересный конкурс у нас, – говорит заместитель главы администрации Романовского сельского поселения Александр Горбунов. – Выбор ДК «Свеча» не случаен. У нас многонациональное поселение, где проживают русские, белорусы, армяне, узбеки, таджики и представители разных народов. Праздник интересен тем, что на конкурсе можно узнать много интересного о традициях народов, которые представляют конкурсантки. Такие соревнования помогают нам стать ближе друг к другу. Живем рядом друг с другом, но порой не ведаем о талантах и особенностях разных народов. Проведение вот таких конкурсов в игровой форме лучше впитывается и воспринимается населением.

– Считаю, что красота души – самое важное и светлое, что украшает женщину, она отражается и на внешнем облике, – говорит начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Яна Сахацкая. – И, пожалуйста, не путайте наше мероприятие с конкурсом красоты! Это возможность показать свой народ, национальность во всем величии. Такие праздники способствуют объединению. Здесь можно прекрасно провести выходной с семьей и настроиться на позитив. Этот конкурс мы планировали провести в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса мероприятие отложили на год. От сегодняшней премьеры и отзывов зависит, станет ли он традиционным или нет.

– Все мое детство прошло в маленьком селе Башкортостана в многодетной семье, – говорит победительница конкурса. – У меня шесть родных братьев и сестер. С детства нас учили помогать по хозяйству: косить сено, доить коров, колоть дрова. В моем воспитании принимало участие старшее поколение. Я до сих пор помню наказы бабушки. «Не бери чужое, руки иссохнут», «Уважай взрослых и люби младших», «Не садись в угол стола – замуж не выйдешь», – говорила она. – Сейчас я лаборант-исследователь и обожаю свою работу. Люблю спорт, увлекаюсь русской лаптой и вхожу в состав сборной Санкт-Петербурга. «Национальная краса» для меня – большая возможность рассказать о культуре марийского народа.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Крупнова