В Ленобласти наградили лучших работников культуры

Более 500 работников культуры Ленинградской области собрались 25 марта во Дворце искусств, чтобы отметить свой профессиональный праздник.

В исполнении солиста Хора русской армии прозвучал гимн Ленинградской области, и к присутствующим с поздравлением обратился губернатор Александр Дрозденко. Лучшим из лучших в этой сфере глава региона вручил заслуженные награды.

Не остались без наград и работники культуры Всеволожского района. Знак отличия «За вклад в развитие Ленинградской области» получили: Ирина Титова – руководитель коллектива самодеятельного искусства Колтушской Централизованной Клубной Системы и Людмила Горобий – директор Всеволожского центра культуры и досуга.

Благодарностью Губернатора Ленинградской области была отмечена Людмила Ведункина, руководитель структурного подразделения Кузьмоловской школы искусств, а Владимир Богдашов – директор Культурно-досугового центра «Южный» и Валентина Трофимова – заместитель директора по учебно-воспитательной работе Кузьмоловской школы искусств были удостоены Благодарности Законодательного собрания Ленинградской области.

Конечно, не обошлось и без театрально-музыкального подарка – гостей поздравили Театр пластики рук «Хэнд мэйд», коллектив «NevaMusics» и Театр Антона Чехова, представивший спектакль, с участием Фёдора Добронравова и Инги Оболдиной.

А на следующий день в КДЦ «Южный» состоялось районное мероприятие «Культура. В ногу со временем».

С профессиональным праздником работников культуры поздравила заместитель председателя районного совета депутатов Ольга Ковальчук, которая сказала немало тёплых слов в их адрес и вручила почётные грамоты и благодарности особо отличившимся на этом поприще. Заместитель главы администрации района по социальному развитию Светлана Хотько отметила особую значимость работников культуры в становлении современного человека, а и.о. главы администрации Сергей Поляков поблагодарил их за большой и благородный труд.

Он также вручил Почётные грамоты и Благодарности Главы администрации работникам культуры и высказал слова благодарности в адрес нашей газеты, благодаря которой, по его словам, жители городов и поселений постоянно и вовремя узнают о культурной жизни района.

От имени всех награждённых и присутствующих в зале работников культуры слова благодарности в адрес руководителей района, обращающих особое внимание на развитие культуры в районе, произнесла з.р.к., преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Всеволожского района пос. им. Морозова» Ольга Никольская.

Не обошлось и без сюрпризов. Зал буквально «взорвался» аплодисментами, когда и.о. главы администрации Сергей Поляков пригласил на сцену директора Всеволожской межпоселенческой библиотеки Светлану Кондрашову и её сестру Татьяну – заведующую отделением хорового и сольного пения Всеволожской ДШИ им М.И. Глинки, положивших немало трудов для развития культуры в нашем районе. Случилось так, что именно в этот день они отмечали день рождения…

Владимир Шемшученко

Фото Антона Крупнова