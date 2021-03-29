О газете Контакты Для рекламодателей

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Безопасный маршрут

0 Комментариев

Чаще всего для своих преступных действий (подбрасывания взрывных устройств, захвата заложников и прочих) террористы используют общественный транспорт.

В последние годы российским властям удалось выстроить эффективную систему защиты транспортной отрасли от преступных посягательств. По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в 2019 году были предотвращены 34 теракта, задержано около тысячи террористов и их пособников. В 2020-м количество «незаконных вмешательств в работу объектов транспорта» уменьшилось до 24.

Несмотря на серьезную работу правоохранителей, терять бдительность нельзя и обычным гражданам. Помните, угрозу для жизни может нести самая обычная поездка в автобусе или электричке. Общественный транспорт весьма привлекателен для террористов, поскольку в нем потенциально находится большое число жертв. последние годы российским властям удалось выстроить эффективную систему защиты транспортной отрасли от преступных посягательств. По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в 2019 году были предотвращены 34 теракта, задержано около тысячи террористов и их пособников. В 2020-м количество «незаконных вмешательств в работу объектов транспорта» уменьшилось до 24.

Зайдя в салон, ни на минуту не забывайте о личной безопасности.

  • Присмотритесь к пассажирам. Выделяет ли кого-то из них общее нервное состояние, заторможенность, неадекватная реакция на контролеров или полицейских, закрытая одежда, порой не соответствующая погоде. О подозрительных личностях нужно безотлагательно сообщить водителю и в правоохранительные органы.
  • Обращайте внимание на бесхозные вещи. Террористы стараются, чтобы самодельные взрывные устройства не бросались в глаза. В качестве камуфляжа используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки, пивные банки. Подозрение должны вызвать натянутая проволока, шнуры, торчащие провода или изолента.
  • Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте без присмотра свой багаж.

Помните: от вашей бдительности зависит жизнь и здоровье многих людей. Если взрыва избежать не удалось, не поддавайтесь панике. Попытайтесь оказать помощь раненым и детям. По прибытии сотрудников МЧС и полиции четко следуйте их указаниям.

Единый экстренный канал помощи 102 (112).
Бесплатно для любых операторов мобильной связи.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Тревога по звонку
  2. «Следи за собой, будь осторожен»
  3. Первобытный человек – во Всеволожском районе
  4. Безопасность в пути

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code