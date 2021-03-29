Безопасный маршрут

Чаще всего для своих преступных действий (подбрасывания взрывных устройств, захвата заложников и прочих) террористы используют общественный транспорт.

В последние годы российским властям удалось выстроить эффективную систему защиты транспортной отрасли от преступных посягательств. По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в 2019 году были предотвращены 34 теракта, задержано около тысячи террористов и их пособников. В 2020-м количество «незаконных вмешательств в работу объектов транспорта» уменьшилось до 24.

Несмотря на серьезную работу правоохранителей, терять бдительность нельзя и обычным гражданам. Помните, угрозу для жизни может нести самая обычная поездка в автобусе или электричке. Общественный транспорт весьма привлекателен для террористов, поскольку в нем потенциально находится большое число жертв. последние годы российским властям удалось выстроить эффективную систему защиты транспортной отрасли от преступных посягательств. По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в 2019 году были предотвращены 34 теракта, задержано около тысячи террористов и их пособников. В 2020-м количество «незаконных вмешательств в работу объектов транспорта» уменьшилось до 24.

Зайдя в салон, ни на минуту не забывайте о личной безопасности.

Присмотритесь к пассажирам. Выделяет ли кого-то из них общее нервное состояние, заторможенность, неадекватная реакция на контролеров или полицейских, закрытая одежда, порой не соответствующая погоде. О подозрительных личностях нужно безотлагательно сообщить водителю и в правоохранительные органы.

Обращайте внимание на бесхозные вещи. Террористы стараются, чтобы самодельные взрывные устройства не бросались в глаза. В качестве камуфляжа используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки, пивные банки. Подозрение должны вызвать натянутая проволока, шнуры, торчащие провода или изолента.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте без присмотра свой багаж.

Помните: от вашей бдительности зависит жизнь и здоровье многих людей. Если взрыва избежать не удалось, не поддавайтесь панике. Попытайтесь оказать помощь раненым и детям. По прибытии сотрудников МЧС и полиции четко следуйте их указаниям.

Единый экстренный канал помощи 102 (112).

Бесплатно для любых операторов мобильной связи.