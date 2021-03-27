5 лет Росгвардия на защите общественного порядка

Защита интересов Российской Федерации и правопорядок для жителей Ленинградской области – в поселке Лебяжье Ломоносовского района прошли торжества, посвященные 5-летию со дня образования войск национальной гвардии России и 210-летию войск правопорядка.

Торжественная церемония состоялась на территории 33-й ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Губернатор также отметил, что гордится тем, что именно в 47 регионе дислоцируется бригада имени Жукова. Отличившимся при выполнении служебных задач сотрудникам и военнослужащим подразделения он вручил награды, а затем осмотрел учебно-методическую и тренировочную базы.

Сегодня, гвардейцы, как и прежде всегда готовы заступить на охрану общественного порядка, зная, что это может быть сопряжено с риском.

В завершении встречи Александр Дрозденко и командующий Северо-Западного округа войск национальной гвардии генерал-полковник Павел Дашков возложили цветы к монументу погибшим воинам бригады.

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