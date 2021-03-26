Центр притяжения талантов и поклонников в Лесколово и в округе

Дом культуры в Лесколово – сооружение уникальное. Окончание строительства этого гигантского по сельским меркам здания культурно-просветительского назначения совпало с началом перестройки в Советском Союзе, когда еще никто не догадывался о том, что грядут тяжелейшие времена. Но в памятном 1985 году открытие Лесколовского ДК праздновалось с большим размахом.

Визитные карточки культурного очага

У птицефабрики «Невская» дела шли очень хорошо – предприятие процветало. Видимо, появились лишние денежки, если у руководства возникла сумасшедшая мысль – возвести в сельской глубинке с населением чуть больше четырех тысяч человек этакий колосс площадью 3600 кв. метров. Дом культуры по иронии судьбы пережил своего создателя – птицефабрика полностью разорилась, а построенное ею учреждение культуры стало рукотворным памятником предприятию.

Директоров за прошедшие 35 лет сменилось много – и всех руководителей. Жизнь ДК при них хорошо помнит художественный руководитель Ольга Александровна Улеева. С ней мы и встретились незадолго до профессионального праздника работников культуры, чтобы поговорить о том, что было раньше, и о том, как живет сегодня Лесколовский Дом культуры.

Разговор начался с самого злободневного – с коронавируса, резко изменившего привычный уклад жизни. Ограничения, вызванные пандемией, заставили искать коллектив ДК новые формы работы с населением. Чтобы не терять заданный темп, необходимо было осваивать современные технологии и виды деятельности, новое пространство – интернет. Свой сайт и группа «ВКонтакте» у Лесколовского Дома культуры были и раньше. Но в период запрета на массовые мероприятия надо было учиться переносить активное творчество в социальные сети. Конечно, планку, по сравнению с доковидным периодом, когда проходило больше 400 мероприятий в год, пришлось снизить. Но и три сотни событий – это весьма неплохой в сложившейся ситуации показатель для сельского Дома культуры.

За 2020 год не вопреки, а благодаря табу на проведение массовых встреч в онлайн-режиме были проведены: вокальный фестиваль, посвященный 75-й годовщине Великой Победы – «Песни победителей»; карантинный фестиваль для творческих людей «Долой все вирусы на свете!»; конкурс декоративно-прикладного творчества «Необыкновенная елочка». Перед Новым годом в витринах Дома культуры появились елки из бумаги и щепок, из шпагата и лески, из ткани и папье-маше, елки-лесенки, елки-панно, елочки-куклы.

А ко Дню матери в ДК состоялся «Мамин фестиваль». Бросили клич всем мамам несовершеннолетних детей поделиться своими талантами. Желающих оказалось так много, что все стены Дома культуры украсили вышивками, картинами, авторскими фотографиями, а в витринах выставили украшения и поделки из бисера, джинсовые сумки, связанные крючком куклы, сшитые игрушки, образцы мыла ручной работы, светильники-витражи.

На сцене ДК записали творческие выступления конкурсанток, без зрителей, конечно, и опубликовали в социальных сетях. Женщины пели, танцевали, читали стихи собственного сочинения. А после фестиваля по просьбе посетителей ДК многодетные мамы Мария Канцурова и Елена Одинаева провели несколько мастер-классов по изготовлению мыла в домашних условиях. Портфолио талантов Дома культуры за это время увеличилось на три десятка семей, готовых по первому зову участвовать в концертах, праздниках и фестивалях.

Творческие фестивали-конкурсы для взрослых можно назвать визитной карточкой Лесколовского Дома культуры. Самые первые – еще советские – конкурсы художественной самодеятельности проходили среди цеховых коллективов птицефабрики. Производство удивляло не только передовиками, но и талантами, так что для зрителей в зале не хватало 550 мест – люди готовы были стоять вдоль стен. Главным вдохновителем, сценаристом, постановщиком этих конкурсов, помощником для всех конкурсантов, особенно вокалистов, была Ирина Яковлевна Перлинен, первый директор Лесколовского ДК.

Перестройка политико-экономической жизни в стране стала тяжелейшим испытанием для всех Домов культуры. Лесколовский ДК начали делить, передавать из рук в руки, исчезли птицефабрика и совхоз – главные предприятия поселка. Сокращались штаты, падали зарплаты, людям было не до творчества. И тогда директор ДК Ольга Георгиевна Попова сделала ставку на сохранение уже имеющихся талантов и на развитие творческих самодеятельных коллективов. При ней в ДК появились ставшие со временем знаменитыми: театр-студия «Кукольный дом», женский хор «Сударушка» и ансамбль цыганской песни и танца «Красная роза». Радовал своим пением и «лесколовский соловей» Андрей Гальянов.

Яркому проектному «всплеску» Дом культуры обязан другому директору – Наталье Геннадьевне Риневой. До сих пор жители вспоминают конкурсы «Танцуют все» и «Поющее Лесколово». В первом этапе танцевального конкурса участвовало всего пять пар. В финальном четвертом – уже одиннадцать, при этом ни один из участников не имел хореографического образования. Самому младшему было 18 лет, самому старшему – 55. Все танцы поставила Ирина Николаевна Евстропова, которую участники боготворили за терпение, доброжелательность и готовность выйти на репетицию в любое время. Хотя сам проект завершился, он дал мощный импульс целому хореографическому направлению.

Во-первых, в Доме культуры под руководством И.Н. Евстроповой работает хореографический коллектив «Танцуют все» для лиц старше 18 лет. Во-вторых, с 2015 года на базе Лесколовского ДК стал проводиться областной хореографический фестиваль «Танцуют взрослые» (с 2019 года – «Танец – поэзия души»). Благодаря этому фестивалю в Лесколово побывали коллективы не только из Ленинградской области, но и из Пскова, Вологды, Эстонии.

В-третьих, был запущен открытый межмуниципальный хореографический фестиваль-конкурс «Танцевальное конфетти» среди детских танцевальных коллективов. В 2020 году он проходил в девятый раз, только, в соответствии с требованием времени, в режиме онлайн. Несмотря на пандемию, Лесколовскому ДК удалось сохранить и сам фестиваль, и его живую атмосферу. Интернет позволил не только посмотреть все конкурсные танцы, но и оставить свои комментарии. Такого количества участников, как в 2020 году – 67 коллективов, на «Танцевальном конфетти» не было никогда.

В Лесколово живет творческий народ, поэтому реализация любого художественного замысла не требует больших усилий. Какие только идеи не воплощались в Доме культуры! Это и литературный конкурс «Лесколовские сказы»; и фотоконкурсы «Моя маленькая Родина», «Портрет любимой», «Лесколовские пейзажи»; и конкурс семейных команд «Семь я = семья»; и вокальный конкурс «Наш голос»; и конкурс самодеятельности среди предприятий и учреждений «Звучащее слово Великой Победы». Лесколовские таланты блистают не только на сцене родного Дома культуры – они занимают первые места в районных, областных, международных конкурсах. Одна из самых значительных побед – выступление лесколовской команды «Авось прокатит» в 2014 году на Греческом Международном фестивале КВН.

Творческая самореализация доступна каждому

В Лесколовском Доме культуры всегда кипит жизнь, он не пустует даже в выходные дни. Складывается впечатление, что большинство жителей деревни Лесколово занимаются в различных коллективах ДК – их здесь множество, как творческих, так и спортивных. «Уже не только Лесколово, – уточняет Ольга Александровна, – в нашем ДК занимаются жители Осельков, Кискелово, Аннелово, Куйвози, Гарболово, Грузино, Агалатово. Хорошее автобусное сообщение, личные автомобили, КАД, электрички – все на пользу нашему ДК. А еще прекрасные условия, изумительные руководители, ну и то, что мы подхватываем любые идеи, которые могут удовлетворить желание людей в творческом развитии, в творческой самореализации».

Двери ДК, конечно же, распахнуты для детей. Раз в месяц для малышей от полутора до трех лет ставится интерактивная сказка. Малыши на этих спектаклях могут пообщаться с героями, поиграть с ними и даже получить подарок. Главный режиссер и постановщик Надежда Михайловна Чистякова сама пишет сказочные сценарии, а еще ведет занятия для детей от 7 до 12 лет в театральном кружке «Сказка за сказкой», где каждый юный артист обязательно проходит своеобразное «крещение» через интерактивную сказку.

Для юных жителей кружков и коллективов в Лесколовском ДК предостаточно. С трех лет можно записаться в Школу балета «Новый театр танца», занятия в которой ведут педагоги из Санкт-Петербурга Ольга Макаревич и Станислав Галинский. С 5 до 18 лет берут детей в хореографический коллектив «Веснушка» (руководитель Ирина Евстропова). Большой популярностью у девочек и девушек пользуются ансамбль восточного танца «Ситора» и ансамбль танцев народов мира «Небесная птица» (руководитель Наталья Игнатенкова).

Уже более 20 лет существует в Лесколовском Доме культуры Образцовый самодеятельный коллектив – ансамбль «Красная роза» (руководители Розалия Штукатурова и Валентина Михай). Это единственный коллектив, в составе которого только цыганские дети. Ансамбль выступал на сценических площадках Всеволожского района, Санкт-Петербурга, Москвы. В сентябре 2020 года в ансамбль записались 94 участника.

«Наши руки не для скуки», – уверены руководители студии лепки «Прыгающая глина» (руководитель Светлана Ганибалова) и студии прикладного творчества «Рукодельница» (руководитель Лариса Лукьянчикова). Секреты швейного мастерства дети и взрослые постигают в студии «Волшебница» (руководитель Л. Лукьянчикова). В новом сезоне в Лесколовском ДК появилась еще и Школа юного кулинара (руководитель Валентина Жилябина), там и мальчишки, и девчонки учатся готовить. Все коллективы, где можно научиться делать что-то своими руками, очень востребованы, предварительная запись в них – одна из самых больших в Доме культуры.

Существует в Лесколовском ДК и свой любительский театр, режиссер которого Дмитрий Никитин не боится ставить с самодеятельными актерами такие серьезные постановки, как «Дядюшкин сон», «Любовь и голуби». В январе они записали новый спектакль «Бременские музыканты». Сейчас в работе мюзикл «Мэри Поппинс» и водевиль «Беда от нежного сердца». В творческом объединении, которое называется «Эtо НАШ театр», играют артисты от 12 до 75 лет.

Вообще, в деревне Лесколово много настоящих театралов. Для них был создан клуб «Театральный Петербург» (руководитель Р. Штукатурова). Без рекламы и агитации в составе клуба в этом году уже 73 человека. Сообща они заказывают большой автобус и ездят с удовольствием по театрам Северной столицы. В свою очередь, в Дом культуры приезжают со спектаклями профессиональные коллективы: «Белый театр», «Театр на Васильевском», «Комедианты».

Роль и значение сельского ДК выходят за рамки культурно-досугового учреждения. Это центр притяжения, вокруг которого бурлит жизнь.

Коллектив единомышленников влюблен в свою работу

Нет ни одной праздничной даты, ни одного события в рамках страны, района, поселения, на который не отреагировал бы Дом культуры. Это огромный пласт работы и большое количество воплощенных в жизнь сценариев, созданных коллективом единомышленников. Вот мероприятия сезона 2020 – 2021 года: концерт памяти Муслима Магомаева «Верните музыку»; День Лесколовского сельского поселения «Праздники возвращаются, или Четвертый Новый год»; бал лейтенантов; концерт художественной самодеятельности ко Дню народного единства «О том, что любят все в России»; конкурс среди женщин-военнослужащих «Красавицы в погонах»; а еще музыкальные и поэтические гостиные, клуб игры «Барбариска» и семейный клуб «Ладошки», концерт к 8 Марта и Масленичное гулянье, капустники, творческие поздравления по любому поводу, мастер-классы, открытые уроки, консультации, интересные встречи.

Мероприятие – это не только сценарий. Это оформление и костюмы, которые делают своими золотыми руками заведующая художественно-постановочной мастерской Галина Николаевна Хомляк и Лариса Лукьянчикова; прекрасный звук, который обеспечивает звукорежиссер Роман Васильев; световое решение в исполнении Вадима Кроля. Ни одно мероприятие не может обойтись без администратора Валентины Жилябиной, на которой и порядок, и чистота, и помощь всем, везде и во всем. И нельзя Дому культуры обойтись без уборщиц, без вахтеров, встречающих зрителя, без мастера Александра Кожеватова, который сделает любой реквизит, любую декорацию. Руководит всем этим большим дружным коллективом с 30 октября 2020 года директор ДК Елена Сергеевна Егорова.

Все сотрудники Дома культуры – люди талантливые и по-хорошему одержимые своей работой. На вопрос, откуда вы берете таких специалистов, Ольга Александровна отвечает: «Мы бросаем запрос в космос, и они к нам сами приезжают».

Это шутка – а на самом деле Дом культуры ищет и находит, бережет то, что имеет, и выращивает собственные кадры. Кто-то приходит сам: секцию армейского рукопашного боя предложил организовать десять лет назад офицер запаса А.В. Ледин. Лидия Невидимова организовала развивающие занятия «Малышок вместе с мамой». «Школа кун-фу» (сейчас «Дом кун-фу») вырастила в своих рядах поколение наставников, они и подхватили эстафету своего учителя А.П. Змеу. Сегодня объединением руководит бывшая воспитанница Оксана Нисиловская.

Нину Николаевну Медведеву, руководителя группы оздоровительной физкультуры для женщин старшего возраста, уговорили прийти работать в ДК. Сейчас в группе занимаются более 50 человек, а начиналась она с четырех. Участвуя в концертах, мероприятиях Дома культуры, влюбились в работу и выбрали себе профессию культработника Светлана Климова, Ирина Вежновец, Светлана Чернова, Юлия Почуева. Не представляет свою жизнь без Дома культуры и Татьяна Кроль – главный модератор группы «ВКонтакте» «Лесколовский Дом культуры».

Каждый сотрудник ДК уникален, каждый внес свою лепту в процветание замечательного сельского учреждения культуры. Ежедневно, с полной самоотдачей, коллектив стремится делать все возможное, чтобы Лесколовский Дом культуры оставался центром профессионализма и творчества, интересных идей и талантов.

Нина Устичева

Фото Татьяны Кроль