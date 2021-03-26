Проекты благоустройства Мурино и Сертолово победили на архитектурном хакатоне Ленобласти

Среди лучших проектов благоустройства, предложенных молодыми зодчими из Ленинградской области, первые места заняли «Рай для Мурино» и парк «Черная речка» в Сертолово.

В финал архитектурного конкурса Hack City Spaces, состоявшийся 24 марта, прошли дизайн-проекты 10 городов. В случае общественной поддержки, они имеют шанс быть воплощенными в жизнь по программе «Комфортная городская среда».

Молодые специалисты до 27 лет и студенты профильных вузов Петербурга и Ленобласти посетили 27 городов 47-го региона, чтобы изучить их уникальные особенности и специфику. Архитекторы не только осматривали места для будущего благоустройства, но и общались с местными жителями, стремясь создать актуальный для города проект.

Среди концепций, предложенных для городов с населением 50–100 тысяч, профессиональное жюри дало высокую оценку проекту «Рай для Мурино». Зеленые участки для игр и отдыха, предложенные на улице Шувалова, заняли почетное первое место. Серебро ушло дизайн-проекту города Сертолово: парк «Черная речка» предлагают сделать геометрически выверенным, дополнить тренажерами, лавочками, турниками и конструкциями для детей.

Фото «Муринская панорама»