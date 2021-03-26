Не впускайте беззаконие в дом

Жилищно-коммунальная сфера, как и другие стороны общественной жизни, сталкивается с проявлениями коррупции. Рассказываем домовладельцам, что нужно знать о правилах содержания общего имущества и как действовать, столкнувшись с произволом коммунальщиков, вымогательством взятки или ненадлежащим капремонтом.

Платить или нет?

Чтобы не допустить коррупционных проявлений в сфере ЖКХ, нужно четко понимать, за что вы, будучи собственником либо нанимателем жилья, должны платить, а за что – нет. Разобраться в этом поможет постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме».

Возьмем распространенную ситуацию: в квартире сломалось какое-то оборудование. В этом случае управляющая компания, скорее всего, будет вправе выставить отдельный счет за устранение неполадки.

Так, плата, которую вы регулярно вносите за услуги ЖКХ, не распространяется на починку и замену инженерных узлов и деталей. К ним относятся: счетчики воды, газа или электричества; трубы и отводы, расположенные после запирающих устройств или запорно-регулировочных кранов; газовые и электрические плиты; сантехника; трубка домофона; электрокабели и розетки.

При этом вы не должны платить из своего кошелька за ремонт общего имущества многоквартирного дома. Жилищно-коммунальные службы и так регулярно взимают деньги по этой расходной строке в квитанциях. В обязанности ЖКС входит исправление поломок:

в системе холодного и горячего водоснабжения, в трубах до вашего отключающего устройства (или первого вентиля, идущего от общей трубы);

в системе газоснабжения, проложенной от источника газа до крана в квартире;

во внутридомовой системе отопления, стояках, батареях отопления;

в системе электроснабжения: этажных щитках и шкафах, светильниках на этаже, в кабелях до квартирных счетчиков и т. п.

Теория и практика

Встречаются спорные ситуации, когда управляющие компании извращенно толкуют правила. Так, одна из них требовала каждый раз по 700 рублей за починку электроснабжения квартиры пенсионерки, которой неизвестные вандалы обесточивали квартиру. Хулиганы вырывали по ночам провод в общем электрощитке в парадной. Жилкомсервис заявил пострадавшей, что конец провода находится на выходе из автомата-выключателя, а значит, это зона ответственности собственника жилья.

Однако, если сверить ситуацию с нормами ЖКХ, становится очевидно, что коммунальщики лукавят: ветка подачи электричества до внутриквартирного счетчика находится в сфере ответственности УК. Жилищная служба обязана бесплатно восстанавливать этот узел или надежно запереть лестничный электрощит от злоумышленников. Требование денег за подключение незаконно!

Бывают обратные случаи. В одной из квартир стал протекать треснувший стояк холодного водоснабжения. Ремонтная бригада заварила трещину. Жильца удивило, что с него не взяли денег за работы на трубе внутри помещения, находящегося в частной собственности. Мастер объяснил, что управляющая компания руководствуется законом: стояки относятся к общедомовому имуществу независимо от того, проходят они вне квартир или внутри.

Защитить права

Если коммунальщики требуют у вас оплату за то, что по закону должны делать бесплатно, составьте жалобу на имя руководителя управляющей компании. Один экземпляр передайте в канцелярию УК, второй – с отметкой о принятии жалобы – возьмите себе.

Если управляющая компания не признает свои обязанности, имеет смысл оспорить ее действия через Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области. Также можно обратиться в Роспотребнадзор.

Если жалобы не принесли результата, обращайтесь в органы прокуратуры по месту жительства. Вы также вправе направить иск в суд. При наличии оснований органы правопорядка обяжут УК устранить нарушения, а вам возместят убытки, понесенные из-за недобросовестных коммунальщиков.

Изменения по правилам

Намереваясь сделать перепланировку квартиры, стоит знать, что любые существенные изменения – от перестановки ванны до переноса электророзетки – нужно согласовывать с надлежащими ведомствами. Вдруг вы перегрузите электросеть, создав риск пожара? Или затопите соседей, самовольно перенеся «мокрую зону»?

Есть вероятность, что на каком-либо этапе согласования специалисты предложат вам упростить хлопотную процедуру, а то и вовсе согласятся закрыть глаза на перепланировку. Это может говорить о том, что они хотят денег. Ни за что не давайте взятку, ведь по закону за это отвечают обе стороны!

Наказания для получателей взятки предусматривает статья 290 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от размера подношения вымогателям грозит не только штраф (до 70-кратной суммы взятки), но и реальные тюремные сроки (до 15 лет в колонии). Тех же, кто предлагает и дает взятку, карают по статье 291 УК РФ. Опять же, исходя из суммы, это может быть либо штраф (до 90-кратного эквивалента взятки), либо лишение свободы (до 12 лет).

Если вы столкнулись с тем, что у вас требуют незаконное вознаграждение, выслушайте вымогателя и потом, после его ухода, обратитесь в правоохранительные органы.

Куда звонить:

8 (800) 250-47-04 – антикоррупционная линия администрации Ленинградской области;

102 – общероссийский телефон полиции;

8 (800) 100-12-60 – телефонная линия «Остановим коррупцию» Следственного комитета РФ.

Контроль капремонта

Для защиты интересов собственников жилья при осуществлении капитального ремонта дома рекомендуется создать домовой совет и подключить к контролю жильца с технико-экономическими знаниями. Вы можете выбрать представителя, проверять техзадание и сметы капремонта.

По окончании работ удостоверьтесь, что они выполнены во всей полноте и качественно. В приемке объекта должны участвовать представитель собственников, а также сотрудники Фонда капитального ремонта, управляющей организации или ТСЖ, муниципальной администрации, стройнадзора, Комитета по ЖКХ и подрядчика.

Если в процессе приемки выявлены нарушения (или они проявились позднее), нужно известить об этом контролирующие организации, в том числе прокуратуру района.

Куда обращаться:

8 (812) 320-99-15 – Фонд капитального ремонта Ленинградской области;

8 (812) 429-77-55 – Прокуратура Ленинградской области.

Валерий Ракитянский

Справка. Коррупция (в переводе с латыни «разложение, порча») – собирательное название разнообразных нарушений закона представителями власти и бизнеса. Полное толкование понятия дает федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».