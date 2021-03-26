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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти установят остановки с пандусами и тактильной плиткой

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Новые павильоны на остановках общественного транспорта, оснащенные специальным оборудованием, появятся в Ленинградской области.

Во Всеволожском районе конструкции с пандусами будут установлены на участках «Осиновая Роща — Магистральная» (от границы с Петербургом почти до Вартемяг) и «Елизаветинка — Медный Завод». В деревне Корабсельки дорожники поставят на остановках специальную тактильную плитку – с ее помощью слабовидящий человек определяет направление движения и препятствия на пути.

Доступная среда создается в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подготовила Светлана Завадская

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