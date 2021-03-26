Всеволожский район повышает производительность труда

Участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в прошлом году стали шесть производственных объектов из Всеволожского района. В 2021 их число увеличится на пять и составит 11 предприятий.

– Не секрет, сегодня во всем мире предприниматели инвестируют средства в мозги: пытаются наладить менеджмент, вносят ноу-хау в производство и активно работают с иностранными новаторами, – отмечает доцент кафедры управления человеческими ресурсами департамента менеджмента НИУ «Высшая школа экономики» Елена Кудрявцева. – Пока мы выбываем из этой гонки. Наша основная проблема не только в основных фондах, но и в организации самого процесса труда.

По словам спикера, для того чтобы добиться реального роста показателя эффективности труда, необходимо в корне менять ситуацию в экономике.

– Зачастую, некоторые процессы в производстве занимают слишком много времени, – рассказывают специалисты. – Рабочие свои силы тратят неэффективно, много скрытых потерь. Взять, к примеру, ситуацию на хлебозаводе, когда пекари перед выпечкой хлеба 20 минут ждут, пока растопится печка. При этом достаточно провести профилактику печи. Этот нехитрый процесс займет всего несколько часов и повысит производительность труда.

Ирэн Овсепян