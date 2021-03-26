Во Всеволожском районе около 45 тысяч человек заняты в малом и среднем бизнесе

Число занятых в малом и среднем бизнесе во Всеволожском районе увеличилось в 1,2 раза и составило не менее 45 тысяч человек.

Как сообщили в администрации Всеволожского района, число предприятий в этом сегменте экономики увеличилось на 10%. Всего в районе зарегистрировано около 18 тысяч предпринимателей малого и среднего бизнеса.

– Программа по развитию бизнеса отражена в нацпроектах, предложенных президентом, – говорит председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай. – Федеральные власти работают над этим в тандеме с региональными структурами и органами местного самоуправления. Задача, безусловно, амбициозная.

По словам эксперта, сегодня численность малых и средних предприятий в России должна вырасти до 24 миллионов с текущих 18 миллионов человек. Кроме того, необходимо решить проблему «выживания» бизнеса, так как некоторые предприниматели закрывают свое дело, не успев раскрутиться.

Ирэн Овсепян