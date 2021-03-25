«Час Земли»: активисты Ленобласти на час откажутся от электричества

27 марта экоактивисты по всему миру призывают задуматься о важности экономного энергопотребления. В рамках глобальной международной акции «Час земли» люди со всех уголков планеты на время выключат свет и электроприборы.

Акция призвана привлечь внимание общественности и стимулировать интерес к проблеме изменения климата, вопросам экономии энергоресурсов, светового загрязнения и другим экологическим темам. Всемирный фонд дикой природы предлагает в субботу, 27 марта, отключить свет и другие электроприборы с 20.30 до 21.30.

Также в рамках «Часа Земли» во Всеволожском районе пройдут тематические уроки в школах и детских садах. Как отмечают активисты, экономить ресурсы и уменьшать световое загрязнение несложно – достаточно развить в себе полезные привычки. Например, не оставлять включенным свет в пустой комнате; отдать предпочтение энергосберегающим лампам; отключать из сети электроприборы, которыми прекратили пользоваться.