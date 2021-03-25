Правительство Ленобласти подписало новое соглашение о сотрудничестве с прокуратурой

Новый документ о сотрудничестве завизировали сегодня, 25 марта, на заседании правительства губернатор Александр Дрозденко и прокурор Борис Марков. Прежнее соглашение от 28 июня 2019 года было расторгнуто.

– Сегодня проводится большая совместная работа по подготовке нормативно-правовых документов, – отметил Александр Дрозденко. – Правительство и прокуратура постоянно сверяют часы по наиболее актуальным вопросам в сфере природопользования и прав защиты обманутых дольщиков. В этом направлении ведется большая работа.

Как сообщил глава региона, хороших результатов удалось достичь в отрасли использования земель лесного фонда. В данный момент обсуждается и принимается нормативно-правовая база в сфере управления отходами, решаются проблемы с обманутыми дольщиками. Впереди огромная работа, связанная с проведением выборов в Законодательное собрание и Государственную Думу.

– У нас сложилось достаточно продуктивное сотрудничество в разных сферах, – отметил прокурор Борис Марков. – Приведу только один пример: если раньше ежегодные поступления в бюджет по лесному фонду составляли 1 млрд 600 миллионов рублей, то в прошлом году эта цифра составила 3,5 млрд руб.

Ирэн Овсепян