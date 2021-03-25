Медперсоналу всеволожских больниц подарили 220 кг пельменей

Благородное и доброе дело затеяли волонтеры акции #МыВместе. Совместно с объединением «Азербайджанский Дом» они решили преподнести медперсоналу трех больниц во Всеволожском районе вкусный подарок – 220 килограммов пельменей.

Девятнадцать коробок «Равиоли по-русски» получили во Всеволожской, Морозовской и Токсовской больницах. Произведен продукт на Кавказе, а точнее –в Чечне.

– Я сама лежала в Морозовской городской больнице, – рассказывает заместитель председателя РОО «Азербайджанский Дом» Шахла Гаджиева-Апурина. – Хочу отметить работу среднего медперсонала, врачей. Идеальная чистота и прекрасные условия помогли преодолеть болезнь и пойти на поправку. Сколько милосердия, благородства и терпения в медиках! Наша акция направлена на поддержку врачей, работавших и продолжающих работать во время пандемии коронавируса.

Мери Анечкина

Фото пресс-службы администрации ВМР