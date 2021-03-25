К 2035 году в Ленобласти появится 73 особо охраняемые природные территории
Об этом сегодня, 25 марта, на заседании областного правительства заявил начальник отдела особо охраняемых природных территорий департамента природных ресурсов комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов.
– Сейчас в 47-м регионе 47 особо охраняемых природных территорий, – подчеркнул чиновник. – Это составляет всего 5,7% от площади Ленинградской области. Нами разработана программа, согласно которой за 14 лет эта цифра должна значительно вырасти.
Как сообщает эксперт, в Ленинградской области к 2035 году планируется увеличить число экотроп и экомаршрутов регионального значения до 73, что займет 14,5% площади региона.
– Почему до сих пор до меня не дошел документ, согласно которому предусмотрено создание специального ведомства по особо охраняемым территориям? – спросил у своих подчиненных губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Необходимо быстро решить этот вопрос, так как речь идет о развитии экотуризма в Ленинградской области. Новый орган должен решить задачи, связанные с организацией, расширением и содержанием экотроп и экомаршрутов.
Ирэн Овсепян
Фото газеты «Вести Токсово»