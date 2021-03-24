Поэзия – вечно молодая музыка души

21 марта во всем мире отмечают Всемирный день поэзии, подтверждая этим непреложную истину, что поэзия – одно из самых величайших искусств и достижений человечества. В этот день объединяются поэты, пишущие и думающие на всех языках мира, в полный голос заявляют о себе, чтобы подчеркнуть то величайшее значение, которое играет литература в культурной жизни современного общества.

По этому поводу в малом зале ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска состоялась первая за год очная (после неоднократного участия наших поэтов в поэтических онлайн-программах) творческая встреча поэтов Всеволожского района «Поэзия – музыка души…»

Прав, тысячу раз прав Антуан Сент Экзюпери, сказавший: «Единственная известная мне роскошь – это роскошь человеческого общения». Нужно было просто видеть глаза собравшихся в зале поэтов, музыкантов, исполнителей, чтобы в этом убедиться!

С приветственным словом к присутствующим обратилась начальник отдела культуры администрации Наталья Краскова. Она поздравила всех с Днем поэзии, поблагодарила за активное участие в культурной жизни Всеволожского района и прочитала стихотворение Анны Ахматовой «Про стихи».

Заведующая Романовской сельской библиотекой, руководитель литературно-музыкального салона «Вдохновение» ДК «Свеча» Любовь Рогачева рассказала об истории возникновения Всероссийского дня поэзии, а после нее на сцену поднимались: Иван Елисеев, Михайлова Татьяна, Надежда Ведерникова, Людмила Костина, Светлана Ли, Сергеенко Петр, Николай Круглов, Сергей Рябов, Мохов Олег, Алексеев Сергей, Галина Гальцинова, Трофимова Валентина, Зинаида Воздвиженская, Людмила Скоробогатова, прочитавшая стихи ушедшей от нас Татьяны Рева, и другие.

Не обошлось и без песен. Весь зал подпевал Галине Полетыкиной, которая исполнила замечательную песню на музыку Фрадкина и слова Долматовского «Всегда и снова». Дуэт «Любавы» исполнил классические произведения: «Серенада» Шуберта и романс Булахова «Не пробуждай воспоминаний».Ольга и Виктор Каштановы порадовали исполнением новых песен, подготовленных специально для этой встречи.

Конечно, прозвучали стихотворения и песни о Крыме. Поэзия немало сделала для того, чтобы пробудить у людей чувство ответственности, понимание того, что от каждого зависит судьба народа и страны. Отдельно нужно сказать о презентациях новых книг. Так, стихотворения Ксении Китаевой, обучающейся школы искусств, были размещены в книге «Modern poetru» Москва, Издательство Дом «АРТ-сияние».

Наталья Аляева, поэт, композитор, экскурсовод, провела презентацию книги о семье Молоховец. Огромное количество времени Наталья провела в архивах, готовя свою книгу. Она с большим успехом исполнила песню «Петербургский вальс» на стихи поэта Владимира Шемшученко, который порадовал присутствующих своими новыми стихами. Особенно ценно, что в этой встрече приняли участие воспитанники Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки.

Обучающаяся 2 класса Валерия Вихрова (преподаватель Людмила Конради), исполнила две пьесы: В. Коровицын «Первая проталинка» и Л. Компанеец «Неаполитанская песенка». Дети из образцового самодеятельного театрального коллектива «Премьера» прочитали стихотворения всеволожских поэтов Людмилы Павловой и Анатолия Молчанова. Режиссер коллектива Петр Андреевич Куртов прочел стихотворение Сергея Есенина. С огромным удовольствием зрители слушали классические произведения в исполнении аккордеонистов Серафима Еремина и Артура Череваня (класс преподавателя Игоря Ложевского).

Завершилось мероприятие, умело проведенное з.р.к. РФ, директором ДШИ им. М.И. Глинки Людмилой Беганской, видеопоздравлением от участницы литературно-музыкального салона «Родник» Валентины Мамедовой, проживающей сейчас в Москве.

Владимир Камышев