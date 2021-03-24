«Закладка» до тюрьмы доведет

Как понять, что подросток связался с наркотиками, и уберечь его от реального срока.

Тема подросткового алкоголизма и наркомании пугает всех родителей. По статистике, в среднем подростки впервые пробуют алкоголь в 12 – 13 лет, а наркотики – в 14 – 15. Даже предположить, что ребенок пристрастился к крепким напиткам или психотропным веществам, страшно.

Но мало кто из взрослых задумывается, что в беду можно попасть, даже не употребляя наркотики: за их хранение или распространение предусмотрено уголовное наказание. Позволить кому-то готовить в вашем доме или продавать запрещенные вещества – тоже правонарушения. За это придется отвечать.

В последние годы детей активно вовлекают в распространение наркотиков, причем они могут даже не догадываться, что делают на самом деле. Все происходит через интернет. На сленге это называется «закладка». Нужно забрать пакет в одной точке, разделить содержимое на более мелкие части и развезти по другим адресам. Подростки охотно ведутся на обещание легкого заработка.

Мошенники сохраняют инкогнито, все инструкции передают онлайн. Порой тинейджеры воспринимают процесс как игру и стараются действовать по правилам, четко выполняя задания, чтобы получить вознаграждение. А родители знать не знают, чем занимается ребенок, – ведь он не изменился, хорошо учится, гуляет с друзьями.

Явление становится массовым. Сейчас трудно встретить школьника, у которого не было бы смартфона, планшета, компьютера или ноутбука. А значит, в зону риска входят все!

Что должно насторожить взрослых? Первое – невесть откуда взявшиеся деньги. Особенно если они у подростка появляются регулярно. Второй плохой признак – эмоциональная закрытость, нежелание рассказывать, где был, с кем общался. Скрывающий нелегальную работу тинейджер часто нервничает, характерны перепады настроения. Тайны давят на психику, а если ребенок все-таки осознает, что занимается криминалом, – особенно.

Чем грозит работа наркокурьера? По некоторым статьям УК РФ о наркотических и психотропных веществах можно получить наказание уже с 14 лет.

Граждане старше 16 лет несут уголовную ответственность за незаконное приобретение, переработку, хранение, сбыт; склонение к потреблению наркотических веществ; незаконное выращивание растений, содержащих наркотические вещества; за организацию притонов (соответственно, статьи 228, 228.1, 230, 231, 232 УК РФ) и могут быть осуждены на лишение свободы от шести месяцев до 15 лет (если деяние совершено в группе или повторно).

Семьям с детьми в переходном возрасте следует всегда быть настороже. Все по пословице: доверяй, но проверяй. Для начала подумайте, достаточно ли ребенку карманных денег. Часто на преступление идут ради заработка. Если у вас есть возможность, давайте ребенку чуть больше. Если же нет – разъясните ему, что вы не так много зарабатываете.

Присмотритесь к окружению подростка: нет ли среди знакомых и приятелей тех, кто толкнет на плохую дорожку.

В целом же советы психологов сводятся к общей рекомендации: постараться быть с взрослеющим ребенком на одной волне. Как можно чаще говорить с сыновьями и дочерями на самые разные темы, приводить примеры из личного опыта. Подросткам важно чувствовать, что семья защитит, они должны доверять родителям.

Мила Дорошевич

Акция «Сообщи, где торгуют смертью»

В Ленинградской области стартовал первый в 2021 году этап общероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

До 26 марта жители региона могут рассказать о случаях распространения, хранения и потребления наркотиков по специально выделенному на время акции телефону горячей линии ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 8 (812) 573-79-96. Акция направлена на привлечение населения к противодействию незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, на сбор и проверку оперативно значимой информации.