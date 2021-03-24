Жители Кудрово обеспокоены строительством теплотрассы в зоне парка Оккервиль

К строительству теплотрассы для поликлиники в Кудрово просят подключить высококвалифицированных специалистов – проектировщиков и геодезизстов.

С такой просьбой выступила инициативная группа «Kudrovopeople», которая попросила власти Заневского городского поселения обнародовать Генеральный план застройки города. Неравнодушных граждан беспокоит вопрос вырубки деревьев. Они опасаются, что сложившийся расклад угрожает зеленой зоне парка «Оккервиль». Чиновники готовы пойти на контакт – провести встречу и обсудить спорный вопрос.

– Наделы находятся в частных руках, – сообщила пресс-секретарь администрации Заневского городского поселения Ксения Шпак. – Заказчик строительства «Теплосеть Санкт-Петербурга» сама договаривалась с собственниками земель на проведение работ. Администрация в соответствии с законом выдала порубочные билеты на 30 многолетних берез, потому что они попадают в зону просеки и должны быть возвращены городу. В рамках компенсационных мероприятий администрация городского поселения высадит 90 деревьев, в том числе ценных пород. О вырубке целого леса не идет даже речи!

– Убежден, что вопрос с прокладкой теплотрассы в Березовой роще для поликлиники нужно ставить так: «Согласны ли вы сохранить 30 многолетних деревьев взамен на еще год отсутствия медосблуживания в Кудрово? – написал на своей странице в Инстаграм глава Дирекции комплексного развития территорий Даниил Федичев. – Я поехал сегодня в рощу, где по проекту пройдет труба, пообщался со строителями, представителями комитета по строительству Ленинградской области, теплосетей, коллегами в Заневке.

Как отмечает Федичев, по поручению губернатора были рассмотрены возможные альтернативы прокладки тепла.

– Точка подключения к теплу – за рощей, – отмечает руководитель Дирекции. – Другой нет. И разговор о крышных котельных, каминах, кострах не идет. Рассматривая разные альтернативные варианты в обход рощи, нужно исходить из того, что стройка затянется.

Как отмечает эксперт, только перепроектирование и получение экспертизы займет девять месяцев. Затем нужно вносить поправки в бюджет региона и увеличить смету, заново согласовывать прохождение трассы с собственниками. Также необходимо выпустить распоряжение о сервитуте, тянуть трубу и только потом восстановить работы по строительству поликлиники. При этом администрация региона попадает на штрафы по контракту.

Ирэн Овсепян