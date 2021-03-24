Градсовет Ленобласти притормозил строительство многоэтажек в Буграх

Строительство 62 тысячи кв. метров жилья на территории примерно 8 га в поселке Бугры Всеволожского района забраковали на Градсовете Ленобласти. Проект застройки был разработан «Институтом градостроительного планирования и проектирования».

В его рамках в центре Бугров планировалось возвести девятиэтажки общей площадью в 62 тысячи кв. м. Предполагалось обеспечить квартирами около двух тысяч человек. Плотность жилого фонда планировалась на уровне 8 935 м. кв на га. Территория проектирования с запада была ограничена Шоссейной улицей, с юга – Гаражным проездом, с востока и севера – территориями гаражных кооперативов и складских площадок. Проект был отклонен из-за отсутствия социальных объектов.

Противниками строительства выступили областные и муниципальные власти. Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин отметил, что ситуация с социальными объектами достаточно сложная. Чиновник не раз предупреждал, что власть не станет согласовывать проекты, которые не предусматривают строительство инфраструктуры. Застройщики обязаны обеспечить людей социальными объектами, парковками, дорогами, чтобы после заселения у жильцов не было претензий.

Ирэн Овсепян

Фото пресс-службы Бугровского СП