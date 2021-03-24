В Музее-усадьбе «Приютино» пройдет каллиграфическая весна

С 25 марта по 9 мая в литературно-художественном Музее-усадьбе «Приютино» будет проходить выставка каллиграфических работ «Русское письмо. Книжица о книге». Гостей и жителей Всеволожска приглашают познакомиться с древнерусским письмом и приобщиться к истокам письменной культуры.

«Книжица о книге» – уникальный сборник высказываний о книге, взятых из древнерусских источников и каллиграфически выполненных педагогами Центра искусства каллиграфии «От Аза до Ижицы». Каждая работа посвящена одному из видов древнерусского письма: греческому унциалу, уставу, полууставу, скорописи, вязи.

Также экспозицию дополнят экслибрисы известного каллиграфа Виллу Тоотса, который не только мастерски владел пером, но и стал создателем собственного уникального стиля – «хореографическая каллиграфия».

Кроме того, посетители выставки смогут опробовать свои силы в тонком искусстве каллиграфии на мастер-классах, которые будут проходить после экскурсии по музею-усадьбе. Торжественное открытие выставки пройдет 4 апреля в 12.00. Выставка будет работать с 25 марта по 9 мая с 10.00 до 17.30 (выходной день – понедельник). Более подробную информацию можно получить по телефону 8 952 352-62-43.