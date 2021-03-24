Во Всеволожском районе планируют строительство этнопарка площадью 156 га

Концепцию размещения туристско-рекреационной зоны в Юкковском поселении обсудили на Градостроительном совете Ленинградской области, прошедшем 23 марта.

На обширной площади будущего этнопарка предлагается создать культурно-досуговую и сервисную зоны, а значимую часть отдать под рекреацию с гостиничной и спортивно-оздоровительной инфраструктурой. Территориально парк расположится в районе деревни Медный Завод.

Как отметил зампред областного правительства Михаил Москвин, данная территория ежегодно привлекает большой поток гостей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При этом необходимой инфраструктуры для обслуживания отдыхающих нет – местные жители регулярно жалуются на последствия «отдыха» приезжих. Организованный парк решит данные проблемы и позволит поддерживать территорию в порядке.

Для реализации проекта регион рассчитывает привлечь частных инвесторов, которые смогут заниматься предпринимательской деятельностью на территории парка. Всего планируется привлечь порядка 150 соинвесторов – ими могут стать представители малого и среднего бизнеса, занятых торговлей, производством, оказанием услуг и образованием.

Фото пресс-службы областного правительства