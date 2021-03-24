Александр Дрозденко избран зампредом Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Выборы прошли 23–24 марта на заседании 40-й пленарной сессии Конгресса. В тайном голосовании избрали Председателя палаты регионов и семь заместителей, одним из которых стал глава 47-го региона Александр Дрозденко.

Отметим, что Конгресс представляет местные и региональные органы власти из сорока семи стран-участников Совета Европы. Политическая Ассамблея является площадкой для обсуждения общих проблем, обмена опытом и развития взаимодействия.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, деятельность Александра Дрозденко в Конгрессе будет направлена на повышение эффективности местного и регионального демократического управления, рост социального взаимопонимания и качества жизни.