«Каждой школе по собаке»: во Всеволожском районе выбрали лучшие молодежные инициативы

Очный этап конкурса молодежных проектов «Моя инициатива» прошел в минувшую субботу, 20 марта, в МПК «Феникс». Для решения социальных проблем Всеволожского района активная молодежь подготовила 17 проектов самой разной направленности.

Ребята поднимали многие острые и актуальные темы: раздельный сбор и переработка мусора, творческое развитие и популяризация волонтерской деятельности, создание молодежно-подростковой газеты и профилактика асоциального поведения. В итоге жюри отобрало пять наиболее перспективных инициатив, авторы которых обсуждали значимость и возможность реализации своих проектов на очном этапе.

Конкурс «Моя инициатива» проводит Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района. Цель мероприятия – привлечь молодежь к решению социальных проблем и поддержать перспективные проекты. По итогам очных выступлений конкурсная комиссия определила четверых победителей, которые смогут реализовать свои инициативы:

«Осторожно, дети!», проект команды из Свердловского ГП. Ребята предложили создать социальный медиаконтент для семей с детьми от 3 до 10 лет. Ролики предложено снимать в формате интервью с родителями и их детьми, где младшие выскажутся о проблемах своей семьи, а взрослые смогут увидеть себя со стороны и задуматься о высказываниях своих малышей;

«Каждой школе по собаке», проект команды из Муринского ГП. Ребята из добровольческого объединения «Илья Муромец» предложили популяризировать ответственное отношение к животным среди учащихся;

«Вехи памяти», проект команды Куйвозовского СП. Активисты предложили создать краткую историко-информационную справку о местах боевой славы на четырех воинских захоронениях;

«Кинотеатр под открытым небом», проект команды Новодевяткинского СП. Участники предложили летом показывать содержательные и информативные картины под открытым небом.

Фото группы «Молодежный актив Всеволожского района» в соцсети «ВКонтакте»