Жителей Всеволожского района приглашают отправиться в космическое путешествие

Полет в космос в точной копии корабля «Союз-30» стал возможен благодаря современным технологиям виртуальной реальности. Отправиться в космическое путешествие может любой житель Всеволожского района от 14 до 35 лет.

Ко дню 60-летия полета Юрия Гагарина в космос в домах культуры Всеволожского района пройдет мероприятие «Шагнем в неизвестность?». Участникам предлагают бороздить космические просторы на знаменитом «Союз-30», исследовать пути от Солнца до самых темных пределов в окрестностях Плутона, а также познакомиться со всеми созвездиями.

Мероприятие будет проходить в каждом поселении Всеволожского района абсолютно бесплатно. Участники узнают больше о событиях апреля 1961 года, об интересных фактах жизни и подготовки к полету Ю.А. Гагарина. Кроме того, можно будет посмотреть на захватывающие космические виды фильма «Вояджер» – просмотр состоится в VR-гарнитурах.

График мероприятия:

Бугровское СП, КДЦ «Бугры» (ул. Шоссейная, д. 7А) – 5 апреля в 13.30;

Кузьмоловское ГП, МКАУ «Кузьмоловский ДК» (ул. Ленинградское шоссе, д. 8) – 5 апреля в 15.30;

Куйвозовское СП, ДК Васкелово (ул. Коробицина, д. 10б) – 6 апреля в 16.30;

Токсовское ГП, ДЦ «Пластиновая ворона» (ул. Привокзальная, д. 1) – 6 апреля в 14.30;

Рахьинское ГП, МКУ «Рахьинский Дом культуры» (п. Рахья, д. 3) – 8 апреля в 15.00;

Романовское СП, ДК «Свеча» (п. Романовка, д. 20) – 8 апреля в 17.00;

Агалатовское СП, клуб «Фишка» (Агалатово, д. 160) – 9 апреля в 14.30;

Лесколовское СП, МКУ «Лесколовский ДК» (ул. Краснодарская, д. 4) – 9 апреля в 17.00;

г. Сертолово (ул. Молодцова, д. 1 корп. 3, 3 этаж) – 12 апреля в 17.00;

Юкковское СП (ул. Школьная, д. 14) – 12 апреля в 15.00;

Дубровское ГП (п. Дубровка, ул. Советская, д. 15) – 13 апреля в 17.30;

Щегловское СП, МКУ «Щегловский» КДЦ (п. Щеглово, д. 11) – 13 апреля в 15.00;

Колтушское СП (д. Старая, ул. Генерала Чоглокова, д. 2) – 14 апреля в 17.00;

г. Всеволожск, МПК «Феникс» (ул. Магистральная, д. 9б) – 15 апреля в 15.00;

г. Всеволожск, МЦ «Альфа» (ул. Доктора Сотникова, д. 31) – 15 апреля в 16.30;

Муринское ГП (ул. Оборонная, д. 32) – 16 апреля в 16.30;

Новодевяткинское СП, МКУ КДЦ «Рондо» (д. Новое Девяткино) – 16 апреля в 14.30;

Морозовское ГП, МБУ «ДК им. Н.М. Чекалова» – 17 апреля в 17.00;

Свердловское ГП, МКУ «Нева» (мкр. 1-й, д. 18) – 17 апреля в 15.00;

Заневское ГП, «Янинский КСДЦ» (г/п Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46) – 20 апреля в 15.00.