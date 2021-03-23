В Ленобласти расширяют категории многодетных семей для получения земельных участков

47-й регион уравнял критерии предоставления земельных участков многодетным семьям. Начиная с 26 марта получить земельный надел смогут семьи с приемными детьми, а также воспитывающие детей под опекой или попечительством.

Кроме того, право на предоставление семейного участка получили законные представители детей, находящиеся в этом статусе не менее трех лет. Мера поддержки оказывается в заявительном порядке местными органами самоуправления. Семья может выбрать либо предложенный участок, либо сертификат номиналом в 350 тысяч, дающий право приобрести землю на территории Ленинградской области.

Отметим, что в декабре прошлого года многодетная мама из Гатчинского района дозвонилась на прямую линию главе 47-го региона Александру Дрозденко с жалобой о невозможности получить земельный участок. Отказ пояснили тем, что в семье воспитывались приемные дети. Губернатор поручил подготовить изменения в областной закон.