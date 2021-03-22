Спортивные семьи Всеволожского района сдавали нормативы ГТО

20 марта в спортзале Всеволожской школы № 6 состоялся муниципальный фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» среди семейных команд. Сдать нормативы ГТО и зарядиться позитивом пришли не только дети и их родители, но и представители старшего поколения.

В этом году Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу ГТО исполнилось 90 лет. Некогда популярное движение, пережив спад интереса в 90-х годах, сегодня возрождается в новом формате. Центр тестирования ГТО Всеволожского района регулярно проводит проверку уровня физической подготовки среди школьников и молодежи.

Однако на семейном фестивале «ГТО», помимо сдачи нормативов, команды ждала яркая и азартная «Веселая эстафета». Спортивное состязание требовало от участников не только ловкости, быстроты реакции и сноровки, но и крепкого командного духа и сплоченности. Так, на прошедшем фестивале ребята бок о бок с мамами, папами, дедушками и бабушками отжимались и подтягивались, а после боролись за призовые места в увлекательной эстафете.

В результате в командном зачете победу одержала семья Латовых, второе место ушло семье Ивановых, а почетную бронзу забрал семейный подряд Григорьевых. Победителями «Веселой эстафеты» стали семья Григорьевых, серебро у команды Ивановых, а замыкает тройку лидеров семья Латовых.

Все участники фестиваля получили кубки, дипломы и сувениры. Победители и призеры были награждены медалями, дипломами и подарками. Организатором мероприятие выступает администрация Всеволожского района, подготовкой и проведением руководил отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района.

Фото Центра тестирования ГТО Всеволожского района