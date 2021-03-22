Всеволожские депутаты готовы проверить качество школьного общепита

К проверке школьных обедов в рамках проекта «Ленинградский ревизорро» не против подключиться депутаты города Всеволожска.

Комиссия, в которую войдут родители, нардепы, сотрудники администраций, а также работники сферы образования и сами школьники, может неожиданно проверить любое среднее учебное заведение региона. Проект призван сделать школьные обеды полезными и вкусными. Поводом для реализации программы «Ленинградский ревизорро» стали нарекания родителей: они усомнились в том, что их детей вкусно и полезно кормят в школе. При этом напомним, что правильная организация питания в школе – основная задача СанПиН.

– Я и сама не раз задавалась вопросом школьного питания, – говорит депутат Полина Попова. – Как мама троих детей меня интересует вопрос, что едят дети. Признаюсь, сама лично ходила и дегустировала блюда в школьной столовой. Не могу сказать, что было невкусно, но вот само меню меня удивило. Согласитесь, немногие дети едят печёнку или рыбу. На мой взгляд, нужно отдавать предпочтения тем блюдам, которые дети готовы уплетать за обе щеки. Думаю, что не составит труда подобрать именно то меню, которое понравится самим детям. Тема важная и радует, что власти региона уделили ей внимание.

Отметим, что сейчас в открытом доступе находится анкета, заполнив которую можно войти в состав комиссии и посетить школьные столовые. Сбор заявок проводится до 23 марта включительно в официальной группе администрации Ленинградской области «ВКонтакте».

– Думаю, здесь нужен дифференцированный подход, – делится впечатлениями мама четверых детей Анастасия Петрова. – Сегодня в школе бесплатно питаются дети из многодетных, малообеспеченных семей и других социальных групп. Причем бесплатными обедами кормят не только учеников младших классов, но и старших, которые тоже нуждаются в такой поддержке. Также надо обратить внимание на качество питания. Сейчас школьники едят всухомятку, это вредно для здоровья.

Напомним, что в средних учебных заведениях Ленинградской области организовано горячее питание. Школьные обеды готовятся с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

Ирэн Овсепян