Белорусские МАЗы расчищают дороги Ленобласти

Дорожники Ленинградской области убирают с магистралей наледь и готовятся к «температурным качелям». Всего за минувшие выходные было расчищено 13 тысяч километров трасс.

Дорожники использовали 200 тонн соли, а на дорогах работало более 400 единиц техники. От наледи и снега областные магистрали расчищала новая техника из Беларуси, которая приобретена в рамках договора лизинга с Ленобластью.

Как отметили в областном правительстве, автомобилисты Всеволожского, Ломоносовского и Выборгского районов оставили на «горячей линии» «Ленавтодора» около 15 тысяч сообщений. Все сигналы были направлены в соответствующие ДРСУ.

В среду дорожники готовятся к очередным «температурным качелям». По прогнозам синоптиков 24 марта днем потеплеет до +8, а ночью похолодает до -4 градусов. Дорожники призывают водителей быть внимательными. «Ленавтодор» продолжает принимать заявки от автомобилистов круглосуточно по номеру 8 812 251-42-84 и в аккаунте соцсети Instagram @dorogi_lo.

Ирэн Овсепян