Юрий Ходько: «Когда не стыдно смотреть людям в глаза»

Город Сертолово – ровесник Всеволожского района, в нынешнем году он отметит свое 85-летие. Проезжая по оживленным городским улицам, трудно поверить, что восемь десятилетий назад его гражданское население не превышало 100 человек. Сегодня это один из крупнейших городов Ленинградской области – около 60 тысяч жителей считают сертоловские просторы своей малой родиной. По словам главы администрации Сертоловского городского поселения Юрия Ходько, в ближайшие четыре года население может увеличиться еще на 15 тысяч человек за счет строительства новых микрорайонов. О том, как жил город и его окрестности в сложный 2020 год, о планах на будущее и многом другом – в интервью Юрия Ходько «Всеволожским вестям».

– Юрий Алексеевич, март – время отчётов руководителей поселений о проделанной работе. Как вы на сегодняшний день оцениваете уровень социально-экономического развития МО Сертолово?

– Минувший пандемийный год был не из легких, в сложной ситуации оказались все – и наш город, и район, и страна. Скажу честно – не все планы нам удалось воплотить в жизнь. На то были объективные причины, связанные с противоэпидемиологическими ограничениями, введенными в нашей «красной зоне». Однако приостановленные проекты не канули в Лету – мы по-прежнему намерены их реализовывать. В целом же могу с уверенностью сказать, что год для нас не был провальным.

Так, в октябре 2020-го в Сертолово был введен в эксплуатацию важный социально значимый объект – новый больнично-поликлинический комплекс, рассчитанный на 700 посещений в смену. Современная и высокотехнологичная поликлиника принимает как взрослых, так и маленьких пациентов. За это большое спасибо Ленинградской области, выделившей деньги на строительство, и нашему губернатору, взявшему проект на личный контроль. Мы тоже немало постарались для того, чтобы обеспечить наших жителей качественной и доступной медицинской помощью. К сожалению, пока ещё поликлиника работает, так сказать, в пилотном режиме – есть и очереди, и трудности с записью к специалистам, но, уверен, в ближайшее время всё наладится.

При участии нашей администрации практически за полгода была спроектирована и уже почти построена дорога, ведущая к больнично-поликлиническому комплексу, – она связала улицу Дмитрия Кожемякина с новым строящимся жилым комплексом «Чистый ручей».

Кроме того, в прошлом году в микрорайоне Новое Сертолово в рамках федеральной программы «Стимул» начато строительство школы на 825 мест. В самых ближайших планах – получение экспертизы на проект и начало строительства еще одной такой же школы на Центральной улице. Пока у нас дети учатся в одну смену, но наполняемость классов уже на пределе, так что новые образовательные учреждения для нашего города жизненно необходимы.

Что же касается детских садов, то здесь проблема по-прежнему стоит достаточно остро, несмотря на то, что застройщики новых жилых комплексов обязуются построить два новых садика по программе «Соцобъекты в обмен на налоги» на 149 мест каждый. Эти дошкольные учреждения обеспечат сегодняшнюю очередь, но, поскольку мы ожидаем в ближайшие годы значительный прирост населения, появятся новые очередники. К тому же остается открытым вопрос создания ясельных групп – они очень востребованы у молодых родителей, однако в новых детских садах не предусматриваются. Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание руководства района на эту проблему, так как дошкольное образование не входит в наши полномочия.

Не осталась без внимания и культурная сфера – в минувшем году на соответствующую муниципальную программу из бюджета поселения было выделено 30 миллионов рублей. В городе успешно действуют более 20 творческих коллективов, объединяющих около 500 человек. Это танцевальные, театральные и художественные студии, вокальные ансамбли, группы по интересам – от лепки и шитья до аэробики. При поддержке администрации наши талантливые земляки являются непременными участниками конкурсов, фестивалей и других культурных мероприятий различного уровня, включая областные и всероссийские.

Говоря о культуре, нельзя не упомянуть о нашем «больном месте» – Доме офицеров, который был передан Министерством обороны на баланс Всеволожского района еще в 2012 году. Реконструкция здания, которое могло бы стать культурным центром города Сертолово, откладывалась несколько раз по не зависящим от нас причинам. Мы очень надеемся, что в нынешнем году проект реконструкции пройдет государственную экспертизу и будет заключен контракт на работы. Этот вопрос находится на личном контроле главы районной администрации, так что есть уверенность, что в скором времени в городе появится современное функциональное здание, которое станет базой для Сертоловской детской школы искусств. К слову, в нашей школе искусств обучаются более 600 юных талантов.

Еще одно важное направление деятельности администрации – благоустройство. Наше муниципальное образование одним из первых вступило в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», что позволило за последние три года освоить порядка 100 миллионов рублей. За это время в городе было построено 11 общественных территорий, в числе которых спортивные площадки, зоны отдыха, скверы и тематические пространства. Так, например, в прошлом году мы реализовали очень интересную идею по созданию пешеходной зоны под названием «Философия красок». По сути, это уличная картинная галерея, где установлены антивандальные постеры с картинами известных художников.

Кроме того, в 2020 году были открыты зоны отдыха «Пушкинская аллея», оформленная коваными изделиями в лирическом ключе, и «Неведомые дорожки», где малышей радуют фигуры персонажей русских сказок.

Теперь о дорожном хозяйстве. Не скрою, нам бы хотелось капитального строительства и масштабной реконструкции городских дорог, но, исходя из возможностей бюджета, в прошлом году мы занимались в основном ямочным ремонтом.

В нынешнем году благодаря включению в областную программу мы уже заключили контракт и готовы приступить к строительству новой дороги протяженностью в 2 километра и стоимостью в 140 миллионов рублей, которая соединит Выборгское шоссе и дорогу на Агалатово. Также хочу отметить, что программа развития городской дорожной сети является для нас приоритетной.

– Учитывая ваше большое спортивное прошлое, могу предположить, что спорту в Сертолово уделяется особое внимание…

– Действительно, раньше я профессионально занимался академической греблей. Разумеется, спорту мы уделяем очень большое внимание. В 2009 году в Сертолово был построен современный физкультурно-оздоровительный комплекс, на базе которого в настоящее время действует отделение всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва. Школа развивает 12 видов спорта, в ней занимаются порядка 900 воспитанников.

В прошлом году благодаря включению в федеральную программу нам удалось пройти проектную экспертизу, разыграть аукцион и подписать контракт стоимостью 80 миллионов рублей на строительство ещё одного ФОКа, который мы планируем сдать в эксплуатацию летом 2022 года. Это будет универсальный зал для игровых видов спорта, оснащенный современным оборудованием.

Также в прошлом году началось строительство бассейна. Огромное спасибо за это губернатору Ленинградской области. Хочу особо отметить, что фактически это ещё один масштабный спортивный комплекс, пригодный для проведения соревнований различного уровня. Стоимость проекта – порядка 600 миллионов рублей. Окончание строительства запланировано на следующий год.

В поселении проходит огромное количество различных спортивных соревнований, праздников и мероприятий. Здоровый образ жизни, активные занятия спортом прочно входят в жизнь сертоловчан всех возрастов.

– Залогом успешной работы местного самоуправления является тесное взаимодействие администрации и депутатского корпуса. Вы с этим согласны?

– Безусловно. У нас есть абсолютное взаимопонимание с советом депутатов, в котором собрались компетентные, грамотные люди, а главное – болеющие душой за нашу сертоловскую землю. Все они – местные жители, не понаслышке знающие о насущных проблемах поселения, а главное – готовые принимать адекватные решения. В их числе – руководители образовательных учреждений, предприятий, общественных и ветеранских организаций, представители бизнес-сообщества. То есть люди, которые могут не только обозначить проблему, но и способствовать её решению, используя в том числе собственные ресурсы и возможности. Я как глава администрации очень ценю такое единение двух ветвей муниципальной власти.

– Что представляет собой сертоловская администрация и с какими вопросами чаще всего к вам обращаются жители?

– У нас в штате трудятся 59 человек – при населении почти в 60 тысяч это очень мало. На каждого, учитывая постоянно меняющееся законодательство и растущее число жителей, приходится серьезная нагрузка. Практически все сотрудники имеют многолетний опыт административной работы, многие – 10, 12 и более лет. Я сам в конце прошлого года отметил своеобразный «юбилей» – 15 лет на посту главы администрации, это мой четвертый срок. У нас сложился коллектив единомышленников, где каждый является настоящим профессионалом в своем направлении. К тому же все сотрудники – сертоловчане, знают местную специфику, знают людей.

В администрацию жители приходят каждый день, и наиболее частые обращения выделить сложно. Общение с населением идет постоянно – кто-то приходит с дельным предложением, кто-то – с жалобой на шумного соседа. Наши двери открыты всегда и для всех, мы готовы выслушать и помочь каждому в меру своих сил и полномочий.

– Какие нерешенные проблемы вас, как главу администрации, особенно тревожат?

– Первое – это отсутствие ливневой канализации. Сертолово строилось как военный городок для временного проживания контингента, и сегодня этот недостаток городской инфраструктуры является серьезной проблемой, решить которую собственными силами мы не в состоянии. Цена вопроса – не менее 500 миллионов рублей, которые нам взять неоткуда. К слову, по 2020 году мы исполнили бюджет на 600 миллионов рублей, но свои собственные доходы составили всего 180 миллионов. Остальное – дотации, субвенции и субсидии на выполнение различных программ.

Второе – процесс передачи земель от Министерства обороны на баланс муниципального образования, а точнее, отсутствие данного процесса. Минобороны фактически не использует свои земли, они приходят в запустение, объекты разрушаются, и это существенно тормозит социально-экономическое развитие территории.

И, наконец, мне бы хотелось увидеть более масштабную реализацию программ по развитию культуры и спорта. Нам нужно достроить Ледовый дворец – ведь уже выделена земля и затрачены средства на прохождение госэкспертизы проекта. Нужно гораздо больше досуговых центров, которые будут объединять творческую молодежь. Спасибо району – у нас построили Молодежный центр «Сириус», но этого мало, мало! Я уверен, что в результате переписи населения, которая пройдет осенью, мы существенно перешагнем порог в 60 тысяч жителей.

– И последний вопрос – вы довольны своей работой?

– От главы администраций всегда ждут каких-то впечатляющих отчетов с внушительными цифрами – открыто столько-то объектов, построено столько-то… Это, конечно, очень важно, но не стоит забывать о том, что наша реальная жизнь наполнена совсем другим. Заслуга муниципальной власти в том, что в домах есть тепло, свет и горячая вода, что крыши не текут, в подъездах чисто, вовремя вывозится мусор, скошена трава, убран снег. Это наша повседневная работа, которая, может быть, не заметна, но так необходима каждому жителю поселения. Создание комфортных условий проживания и есть наша главная цель и главное достижение.

Мне не стыдно ходить по улицам Сертолово, встречаться с людьми, смотреть им в глаза. Нам всегда есть что сказать – и о реализации значимых проектов, и о ремонте, к примеру, канализационной трубы.

Да, я доволен работой нашей команды. Но все наши достижения были бы невозможны без взаимопонимания и поддержки руководства области и района.

Беседовала Светлана Завадская