Поднять неподъемное, или Как краны из Романовки двигают экономику

Курс на импортозамещение, взятый после введения антироссийских санкций, стал хорошим шансом для ускоренного роста ряда отечественных предприятий. Среди них оказались производители грузоподъемного оборудования, которые, на удивление пессимистам, показали положительную динамику развития. Так, невзирая на переменчивый климат в политике и экономике, предприниматели этого важного сектора демонстрируют, что они достаточно серьезные игроки на российском рынке.

От Екатеринбурга до Арктики

Одним из таких предприятий стал Всеволожский крановый завод, выпускающий свои изделия под брендом Werker. Генеральный директор предприятия Олег Александрович Ершов (на снимке) показал корреспонденту «Всеволожских вестей» завод и рассказал о подробностях производства.

– До санкций Минпромторг заявлял, что до 90% портальных, судовых и офшорных кранов производилось за границей. После распада СССР российский рынок производства кранов оказался на обочине. К примеру, ЦНИИ судового машиностроения занялся разработкой техдокументации для производства сосисок и муки. Это ведь нонсенс! А какова история вашего промышленного объекта?

– Нас печальная участь советских предприятий миновала, так как завод был основан в 2000 году в Санкт-Петербурге. Все началось с ремонта и монтажа оборудования. Пересмотреть планы нас заставили крупные заводы. От них стали поступать заказы на изготовление кранов небольшой грузоподъемности и подъемников. Именно так мы и задумались о расширении. Первый кирпичик в фундамент Всеволожского кранового завода в Романовке был заложен в 2007 году. Зато сейчас у нас мощный производственный, инженерно-технический и научно-технологический альянс. Опыт работы, широкий ассортимент, обширная география и высокое качество продукции делают наше предприятие одним из ведущих производителей в России. Аналогов у некоторых видов подукции предприятия практически не существует. Сегодня завод выпускает три основных вида продукции. Это обычные мостовые или козловые краны (70%), судовые краны (20%–25%) и специальное оборудование (5–10%).

– Сколько человек трудится на предприятии?

– У нас 70 сотрудников. Очень не хватает квалифицированных рабочих и технических специалистов среднего звена. Корень проблемы в лихих 90-х, когда престиж рабочих специальностей упал. Беда в том, что сейчас в этой области очень мало перспективных молодых кадров. Ветераны уходят на пенсию. Заменить их некем.

Несмотря на то что заработная плата рабочих порой выше, чем у офисных сотрудников, найти работников в офис намного проще, чем квалифицированных токарей и фрезеровщиков. Дружим с техникумами, но идут к нам неохотно. Даже несмотря на то, что на мы готовы платить достойную заработную плату. Порой у некоторых молодых зашкаливают амбиции. Навыков нет, а требования слишком высокие. При этом квалифицированный токарь может заработать от 60 до 100 тысяч рублей в месяц. Чуть легче ситуация с конструкторами. Эта проблема не одного нашего предприятия, а всей российской промышленности.

– Неужели все так безнадежно?

– Нет. Поворотным моментом может стать развитие профессионального образования. Недавно был в одном из таких учреждений. Его руководство при поддержке правительства Санкт-Петербурга приобрело для студентов новейшее оборудование, которое позволит выпустить мастеров «золотые руки». Думаю, что вот у таких ребят проблем с трудоустройством не будет. На предприятии делаем ставку на местный персонал. Временные сотрудники-мигранты должны раз в год выезжать из Российской Федерации. А нам нужна постоянная рабочая сила. Так что в таких трудовых резервах мы не нуждаемся. Ведь нет гарантий того, что, вернувшись обратно на заработки, они опять придут на наше предприятие.

Как достать кита из моря

– Насколько мне известно, существует немало предприятий, выпускающих продукцию, аналогичную вашей. Как выдерживаете конкуренцию?

– С трудом. Выживать в условиях конкуренции всегда сложно, но интересно. Сейчас какими-то стандартными решениями никого не удивить. Когда мы работали на рынке легких кранов грузоподъемностью до 10 тонн, приходилось конкурировать с двумя сотнями аналогичных предприятий. Было тесно. Нужно было совершенствовать продукцию. В общем, работать на опережение. Поэтому пришлось изменить линейку выпускаемой продукции в сторону расширения. Так мы стали производить краны с грузоподъемностью до 125 тонн, где конкуренция поменьше. В этой сфере задействовано около 20 российских предприятий. Дальше – больше. Мы предложили рынку следующую новацию – судовое оборудование. Таких предприятий в РФ можно сосчитать по пальцам одной руки.

– Вы пытались освоить внешний рынок?

– Последняя экспортная поставка эксклюзивного оборудования была на золоторудное месторождение в Армению. К сожалению, вышло так, что дело до монтажа не дошло. В Армении что-то пошло не так.

– А заплатили за заказ?

– Конечно! Все это попало в сферу большой политики. Кроме Армении, были поставки крановых узлов в Казахстан. Старались освоить рынок Беларуси, вели переговоры, но конкретные поставки пока не состоялись.

– Это правда, что ваши судовые краны могут поднять со дна моря кита?

– Есть такое. Судовые краны производства Всеволожского кранового завода были отгружены на уникальные ледоколы, которые отправляются в воды Арктики. Налажены поставки в Калининград, Карелию, Астрахань, Екатеринбург.

– Как пандемия сказалась на предприятии?

– Коронавирус поставил на паузу отношения с некоторыми нашими иностранными поставщиками. Производственный план был нарушен, изменены сроки отгрузки оборудования. Все это не могло не сказаться на выручке предприятия. Меры поддержки тоже прошли мимо нас. Так получилось, что в список пострадавших мы не попали, так как не подошли по

ОКВЭДам. При этом не работали достаточно долгое время.

Не все санкции так вредны

– Сегодня много говорят о том, что нынешняя девальвация российского рубля только на руку отечественным производителям, которые могли бы диверсифицировать российское производство. Это реальный способ поддержать местного производителя. Что скажете об этом?

– Тут палка о двух концах. С одной стороны, некоторые комплектующие мы приобретаем в Европе. Это значит, что себестоимость выпускаемой продукции растет. С другой стороны, выходит так, что аналогичное завозное оборудование дорожает, следовательно, становится неконкурентоспособным по цене. А значит, выпуская качественную продукцию, мы можем составить хорошую конкуренцию.

– Не так-то просто бывает наладить производство в условиях рынка, когда трудно, а порой невозможно прогнозировать колебания цен, динамику и ассортимент спроса. В этом мире постоянно меняющихся величин лишь немногие находят реальную константу как твердую точку опоры. Как смотрите в будущее?

– Хороший вопрос. В будущее мы смотрим с неугасающим оптимизмом. Как говорит один знакомый заказчик, мы обречены на успех.

Заниматься производством всегда сложно. Есть факторы, которые постоянно пытаются притушить оптимизм. В частности, это касается ряда федеральных законов. Из-за этого сокращается объем авансирования госзаказов. Это несомненный минус. Он лишает предприятие оборотных средств. А ведь эти деньги можно направить на реализацию инвестиционных программ. Так что риски на рынке госзаказов слишком велики. К примеру, мы поставили 64 крана для Минобороны в 2018 году, а деньги до сих пор не получили. Всем участникам рынка необходимо соблюдать платежную дисциплину.

– А не пытались взять кредит в банке на реализацию инвестпроектов?

– Раньше банковская система была более лояльной. Но сейчас условия изменились. Довольно высокая процентная ставка по кредитам и неоправданно заниженная стоимость залога. Брать кредиты на развитие производства не имеет смысла. Как платить 12–17% годовых, если прибыльность составляет 5–7%? Не вижу необходимости в таких невыгодных займах.

– У вас интересная фотогалерея в переговорной комнате. Тут написано: «Не все санкции так вредны». Это про ваш завод?

– Ну и про нас в том числе. Безусловный плюс санкций – затрудненность в поставках аналогичного оборудования из-за рубежа. Это раньше слово «импортозамещение» звучало как декларация. Сейчас многое изменилось. Санкции сыграли нам на руку. Без них мы бы не выпустили стреловые, палубные и ряд других наименований кранов.

– Но мы привыкли к тому, что качество европейской продукции лучше. Возразите мне!

– Спорить не буду, потому что любое производство состоит из технологической цепочки и многое зависит от поставок того или иного компонента. К примеру, для того, чтобы выпустить нашу продукцию, приходится заказывать мотор-редукторы в Германии. Не раз возникали мысли снизить себестоимость и упростить производство. Но это как изменить самому себе, своим принципам. Нужно гарантировать своему покупателю стабильность характеристик продукции, ее цены, сроки поставки на объект. Тут очень важен вопрос репутации.

Беседовала Ирэн Овсепян