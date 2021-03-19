Глава администрации Всеволожского района представил отчет губернатору Ленобласти Александру Дрозденко
Треть инвестиционных программ Ленинградской области тратится на Всеволожский район. Об этом сегодня, 19 марта, заслушав доклад главы районной администрации Андрея Низовского, заявил глава 47-го региона Александр Дрозденко.
– Необходимо сохранить баланс интересов всех 17 районов Ленинградской области, – подчеркнул Александр Юрьевич. – Безусловно, самая быстрорастущая территория нуждается в больших затратах. Позитивных результатов во Всеволожском районе удается добиваться благодаря слаженной командной работе и целеустремленных профессионалов у руля.
Сегодня во Всеволожском районе в полном объеме реализовываются программы, направленные на строительство школ и дорог, открываются новые предприятия, создаются рабочие места. В данный момент район занимает лидирующие позиции в промышленном производстве, а также в сегменте малого и среднего бизнеса. Не секрет, что четверть налоговых поступлений в бюджет Ленинградской области обеспечивает Всеволожский район.
Ирэн Овсепян