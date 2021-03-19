Во Всеволожске прошла «Неделя добра»

Необычная инициатива стартовала в райцентре 13 марта. Участие в ней приняли команды молодежно-подростковых клубов, а также члены волонтерских объединений района. Инициатором акции выступил молодежно-подростковый клуб «Феникс».

Первый день акции решили посвятить братьям нашим меньшим. Команда клуба «Феникс» организовала в микрорайоне Бернгардовка сбор корма для кошек и собак. После этого гостинцы отвезли в приют для бездомных животных. Приют также посетили ребята из Романовского волонтерского объединения «Спектр», подростки из «Формулы добра» (Всеволожск), ребята из клуба «Патриот-Альфа» (Всеволожск), «Волонтеры Победы» из Всеволожска, а также воспитанники волонтерского клуба «АИСТ» из Рахьи. Ребята провели уборки в вольерах, выгуляли собак, поиграли и пообщались с кошками. Животные были очень рады такому вниманию, ведь в их жизни немного развлечений.

Остальные дни тоже прошли оживленно и насыщенно. Подростки помогали в проведении Масленицы в парке «Песчанка», а также в поселке Романовка. Ребята успели помочь и пожилым людям: привезли лекарства и продукты, навестили жителей блокадного Ленинграда Валентину Латакову и Ларису Макаренко, помогли с уборкой общественной организации «Диалог поколений».

В завершение недели подростки сняли ролики, в которых рассказали о важности волонтерства. Полученный опыт помог им осознать, насколько нужна порой бывает человеку протянутая ему рука помощи, которая дает понять, что он не одинок в этом мире.

К слову, за волонтерскую составляющую в «Фениксе» отвечает Арина Овчинникова – доброволец со стажем. Уже много лет она в рядах «Волонтеров Победы», поэтому неудивительно, что с ее приходом в клубе стало развиваться волонтерское движение. «Неделя добра» – еще один способ привлечь подростков к волонтерству. Благодаря ей некоторые ребята захотели заниматься добровольчеством на постоянной основе и планируют вступить в волонтерские движения.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Молодежно-подростковый клуб «Феникс»