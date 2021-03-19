Во Всеволожске наградили победителей регионального конкурса «Лучший по профессии»

Портной из Всеволожского района Андрей Поликарпов стал победителем конкурса «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка», завоевав первое место.

На состязании определили самого лучшего фитнес-инструктора, продавца-кассира, фотографа, мастера по ремонту (пошиву) обуви, мастера ногтевого сервиса, ведущего игрового жанра и портного. Всем им вручили денежные призы. Призовой фонд конкурса составил один миллион рублей. Мероприятие состоялось в рамках Форума потребительского рынка Ленинградской области.

– Ленинградская область вошла в пятерку регионов РФ, где зарегистрирован рост торговли, – отметила руководитель комитета развития малого среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай. – Несмотря на то, что численность среднего класса в России упала на 4%, в 47-м регионе зарегистрирован значительный рост. И это заслуга Всеволожского района, где зафиксирован небывалый прирост малых и средних предприятий.

– Потребительский рынок понятие широкое, в который входят такие отрасли, как торговля, услуги и многое другое, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Мы пытаемся определить, какой след оставил ушедший пандемический год? Пролетел ли черный лебедь над экономикой и удалось ли сбить накал? Одно знаю наверняка, мы справились со многими трудностями. Ведь все было в наших руках.

Как отметил глава 47-го региона, за прошедший год пандемией коронавируса был нанесен серьезный урон экономике.

– Это как двойной удар и в лицо, и в затылок, – привел красочный пример Александр Дрозденко. – Сейчас важная задача профильных комитетов и глав администраций на местах – помочь бизнесу удержаться на плаву.

Отметим, что оборот розничной торговли в Ленинградский области за прошлый год составил 480,6 млрд рублей. Это на 44 млрд больше по сравнению с 2019-м. Отрасль торговли занимает третье место в удельном весе валового регионального продукта. Впереди только промышленность и транспорт.

– Ловим момент, – обращаясь к бизнес-сообществу заявил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Сейчас удобное время для развития малого и среднего бизнеса, который во Всеволожском районе пошел в рост благодаря самозанятости.

Ирэн Овсепян

Фото пресс-служба администрации ВМР