Совет депутатов Всеволожского района оценил проделанную работу за 2020 год

18 марта состоялось заседание совета депутатов Всеволожского района, в повестку дня которого было внесено 10 вопросов. Голосование прошло без обсуждения, поскольку предварительная работа по каждому проекту решений проходила на профильных комиссиях.

Затем с отчетом о деятельности Общественной палаты Всеволожского района за 2020 год выступил председатель Николай Свирин. Вопросов к докладчику не возникло, но глава МО «Город Всеволожск» Станислав Богдевич предложил провести совместное заседание Общественной палаты и городского совета депутатов по поводу строительства Губернаторского лицея, поскольку у населения возникли вопросы в ходе состоявшихся публичных слушаний.

После этого о результатах деятельности за 2020 год перед депутатами отчитались руководители района. Глава МО «Всеволожский муниципальный район» Вячеслав Кондратьев подчеркнул, что успехи прошедшего года – это итог слаженной работы всех структур районной власти. В течение 2020 года районные депутаты провели 10 заседаний, четыре из которых были внеочередными. Было издано 81 распоряжение главы МО. В адрес совета депутатов поступило 79 обращений, на 25% больше, чем в предыдущем году. Было принято 108 решений.

В отчете о деятельности исполнительной власти глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрей Низовский кратко рассказал о больших положительных переменах, которые произошли во Всеволожском районе в 2020 году, подчеркнув, что наш бюджет равен бюджету некоторых субъектов РФ. Самым положительным моментом деятельности власти он считает то, что была налажена обратная связь администрации с населением, а это позволяет принимать правильные решения в интересах всех жителей района. Еще раз напомнил в своем выступлении Андрей Низовский, как важен контакт с молодежью.

Всеволожскому району есть чем гордиться: инициативы в сфере молодежной политики, создание общественных пространств, реализация физкультурно-оздоровительных программ, впечатляющие массовые мероприятия – получили высокую оценку правительства. В 2021 году район не намерен опускать планку – и жители смогут убедиться в этом.

Отчеты руководителей представительной и исполнительной власти единодушно были признаны депутатским корпусом удовлетворительными.

Напомним, что отчет главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского перед жителями пройдет в прямом эфире студии Всеволожского медиацентра В1 в пятницу, 19 марта, в 17.00. задать свои вопросы можно будет во время прямого эфира по телефону 8 800 201-74-93 или в комментариях к записи.

Соб. инф.