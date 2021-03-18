Новое отделение полиции появится в Мурино осенью 2021 года

В настоящее время Дирекцией комплексного развития территорий Ленинградской области направлено письмо в адрес главы городской администрации с просьбой принять на баланс муниципалитета участок на Ручьевском проспекте, предназначенный для строительства. Как только процедура передачи земли будет завершена, строители приступят к возведению здания.

Также в АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» сообщили, что на отведенном участке уже убран в коллектор Избушечный ручей, установлены камеры для поворота его русла. Рабочие бригады приступили к выравниванию и отсыпке участка. Планируется, что к концу текущего месяца строительная площадка будет готова.

Финансирование строительства здания отделения полиции в городе Мурино будет произведено за счет областного бюджета. Уже нынешней осенью объект должен быть сдан в эксплуатацию и далее передан ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подготовила Светлана Завадская

Фото Дирекции КТР Ленобласти