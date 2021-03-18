Кот Шерлок Холмс и его компания

Куклы сопровождают человечество на протяжении всей его истории. И вот что удивительно: несмотря на развитую кукольную индустрию, интерес к этому виду творчества не только пережил века, но и находится в наши дни на подъеме. Рукотворные куклы – это даже не игрушки. Все, что создано вдохновением человека, имеет свою душу, особый характер, а потому приобретает ценность и для самого автора, и для того, в чьи руки кукла попадет.

Людмила Михайловна Михеева, как и многие женщины, у которых растут дети, не могла выкроить времени для творчества. Кому не знакома эта ежедневная карусель: работа, готовка, уборка, стирка, детский сад, уроки с детьми и еще многое-многое другое, без чего мы не представляем себе обычной семейной жизни… Но когда дочки выросли, она почувствовала, что в ней пробуждаются творческие силы, которые долгие годы приходилось «держать в узде».

Вначале Людмила Михеева искала себя в таком популярном сейчас виде hand made, как алмазная мозаика, но быстро поняла, что ей не хватает творческого простора, возможности самовыражения. Однажды на работе ей показали смешную куклу-«попика» ручной работы, выполненную из синтепона, и именно эта «негаданная встреча» определила направление дальнейшего творческого поиска.

Но следовать простеньким образцам не хотелось, да и не привыкла она делать что-то вполсилы. Учиться, так у настоящих мастеров! Мастер-классов по изготовлению кукол в интернете, что называется, пруд пруди, но Людмиле Михайловне нужны были только самые лучшие. Выбор пал на троих мастеров – так начался новый этап жизни, когда после рабочего дня в больнице она спешила домой к компьютеру, чтобы поучаствовать в очередном вебинаре. Увлекшись, Людмила не замечала, как за окном зарождался новый день. Сидеть до двух часов ночи стало привычным делом.

С начала ученичества прошли три года, но Людмила Михеева до сих пор называет себя просто мастером, утверждая, что до титула «автор» ей еще расти и расти. С этим трудно согласиться, ведь у нее есть свои замечательные авторские куклы, а это уже высший уровень мастерства.

С куклами мастера можно познакомиться на выставке в Лесколовском Доме культуры. Это, конечно, далековато от «столицы» района, но некоторые ее работы не единожды привлекали внимание участников и посетителей «Ветеранского подворья» во Всеволожске.

Людмила Михайловна экспериментирует с разными техниками. Выставка – наглядное тому подтверждение. Основой для самых нетрудоемких и недорогих в изготовлении кукол служат дешевые капроновые колготки и синтепон, а все детали лица и рук набиваются при помощи иголки. Если требуется металлический каркас, то мастер использует проволоку, которую можно купить в любом строительном магазине.

Все детали, кроме глазок, мастер создает собственными руками. Первой появляется на свет голова куклы, для нее подбираются волосы – искусственные или натуральные, из шерсти козочки. Локоны или шевелюра (в зависимости от выбранной прически) подкрашиваются пастелью или обычной косметикой. А дальше уже рождается сам образ, под который шьется костюм. Людмила Михайловна, кстати, когда-то получила еще одну профессию – она прекрасно шьет. В былые времена обшивала своих маленьких дочек, так что ее куклам повезло, они очень красиво одеты. И обуты, кстати, тоже. Пришлось их создателю стать ещё и кукольным сапожником. Модели обуви разнообразны: здесь и башмачки из папье-маше, и джинсовые ботиночки, и валяные туфельки. Словом, мастерица на все руки…

Некоторые хорошенькие кукольные мордашки сделаны из трикотажного полотна – это уже другая техника, а есть еще и куклы из валяной шерсти, требующие ювелирной работы и огромного терпения. О каждом экспонате выставки – отдельный разговор.

Идеи для кукол – и это вполне естественно – предлагаются на мастер-классах, которые продаются в интернете. Но полного повторения никогда не бывает, поэтому говорить можно о вариациях на заданную тему. И не всегда процесс рождения куклы бывает простым и легким.

– У меня сейчас в разработке стоит кукла – хожу и смотрю, во что я ее одену, – говорит Людмила Михайловна. – Если я долго не вижу образа, она лежит, пока я занимаюсь чем-нибудь другим, ждет своего часа.

Авторство двух больших нарядно одетых кукол принадлежит самой Людмиле Михайловне. В отличие от игровых кукол, которых можно раздевать и переодевать в новые платья, эти «девочки» – интерьерные. Внучке мастера с такими подружками активно играть не позволят, на них можно только любоваться. На изготовление каждой из них ушло по месяцу, хотя далеко не все работы столь трудозатратны.

– Подарочные куклы в чулочной технике делаются быстро, – делится секретами мастер. – Валять ничего не надо. Делается шарик из синтепона, остальное просто иголочкой проходите. Можно создавать как сувениры.

Таких «лёгких» кукол на выставке много. Они забавные и очень симпатичные. При желании их можно научиться делать хотя бы для того, чтобы порадовать подарками друзей и близких. Богатая фантазия не возбраняется!

Но пройдемся по выставке. Перед Новым годом муж и дочка попросили Людмилу Михайловну сделать Деда Мороза. Теперь этот старичок с добрейшей физиономией напоминает о прошедшем зимнем празднике. Остальные новогодние куклы томятся в ожидании подходящего случая в домашней мастерской.

Вот великолепный кот Шерлок Холмс, выполненный по готовому образцу на одном из мастер-классов. Эта кукла чудесно одета – ловко скроенное пальто, жилет, рубашка, малюсенький цилиндр на голове и даже… часы на цепочке. Настоящий денди. Кукла создана в технике сухого валяния.

Совсем иначе выглядит лохматый черт из «Вечеров на хуторе близ Диканьки». В его изготовлении был использован искусственный мех. На полках – много узнаваемых сказочных персонажей: домовенок Кузя, Баба Яга. А Мухомор в красивом «прикиде» – это, оказывается, не просто кукла – это самый настоящий ночник. О светильниках в виде светлячков и пчелок можно говорить особо, они оригинальны и неповторимы, но на этой выставке представлены только одним. Места для всех не хватило!

Людмила Михайловна уже вполне готова поделиться накопленным опытом с другими людьми. Она даже подумывает открыть небольшой бесплатный кружок по изготовлению кукол в Лесколовском ДК для девочек «сознательного» возраста, лет с десяти. Ведь многие девчонки сейчас даже не умеют держать в руках иголку, а это очень нужное дело для любой будущей хозяйки и мамы.

Но педагогическая деятельность, думается, не станет препятствием для дальнейшего творческого роста «кукольных дел мастера» Людмилы Михеевой. И каждый день после работы или занятий она будет по-прежнему спешить в свою домашнюю мастерскую, где её дожидаются заготовки для будущих кукол. Желаем исполнения всех замыслов!

Нина Устичева

Фото Антона Ляпина