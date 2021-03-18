В Новосаратовке планируют запустить теплицу в 11 гектаров

Сельхозпредприятие «Дары природы» во Всеволожском районе готово инвестировать в производство томатов и зелени от пяти до десяти миллиардов рублей.

Во Всеволожский район предприятие вошло в 2017 году. Компания на территории в 9 га ежегодно выращивает до 3 132 тысяч тонн овощей. Львиная доля производимой продукции – томаты. Выбор культуры неслучайный: эта ниша в Ленинградской области не до конца освоена, и у предпринимателей есть все предпосылки для роста объемов производства. На предприятии трудится 130 человек. В данный момент прорабатывается инвестиционный проект, который планируется принять до конца нынешнего года.

Сейчас предприятие реализовывает свою продукцию не только на местном рынке, но и экспортирует ее в разные российские города. Помидоры и салат с предприятия продаются на полках крупнейших ретейлеров страны.

Ирэн Овсепян